Azra Kohen ve Başak Sayan yine davalık oldu!

Sayan geçtiğimiz yıl Kohen’in 'Fi' adlı romanında, kendi kitabı 'Bağlanma Korkusu'ndan intihal yapıldığını öne sürmüştü. Ancak bilirkişinin benzerlik ve intihalin olmadığı yönündeki raporuyla Sayan’ın şikâyeti takipsizlikle sonuçlanmıştı. Sayan’ın önceki gün Instagram hesabında Stanislaw Lem’in 'Aden' adlı kitabını okuyucularıyla önermesiyle ikili arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

'Aeden' adlı bir kitabı bulunan Azra Kohen, Sayan’ın kendisine yine ‘intihal’ iması yaptığını iddia ederek Instagram hesabında meslektaşını etiketleyerek ‘yalancı, iftiracı, art niyetli” gibi paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine Başak Sayan avukatları aracılığıyla basına yolladığı açıklamada Azra Kohen’e dava açacağını duyurdu: