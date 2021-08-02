Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti: 'Öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz edilen kadınların sesi olabilmek için gazeteci olmak istiyordu'

Fundanur Öztürk

BBC Türkçe, Ankara

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya Kepez'de bir ormanlık alanda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 48 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan, Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunup öldürdüğünü itiraf etti.

BBC Türkçe'ye konuşan hala Medine Haytaoğlu ise, "Azra öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz edilen kadınların sesi olabilmek için gazeteci olmak istiyordu" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'na 5 gündür ulaşılamıyordu. Haytaoğlu'nun arandığı günler boyunca sosyal medyada Haytaoğlu'nun bulunması için çok sayıda paylaşım yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti.

Kamera görüntüleriyle çözüldü

Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi ancak güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirlendi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan'ın cesedi gömdüğünü söylediği alanda çalışma yapan ekipler, bu sabah saatlerinde bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Ayhan'ın Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği belirtiliyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen cesette otopsi ve kimlik tespiti işlemlerinin devam ettiğini açıkladı:

"Antalya ilinde 30.07.2021 tarihinde müşteki E.T.H.'nun, kardeşi A.G.H.'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırmalara başlanmıştır."

"Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, en son maktul ile birlikte görüntüleri tespit edilen şüpheli M.M.A., maktulü öldürdüğü iddiası ile 01.08.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır." Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir."

'Azra hep gazeteci olmak istemişti, tek amacı buydu'

BBC Türkçe'ye konuşan Azra Haytaoğlu'nun halası Medine Haytaoğlu, ailenin henüz resmî bir kimlik tespiti ve otopsi raporunu beklediğini söylüyor.

Hala Medine Haytaoğlu, Azra Haytaoğlu'nun en son 28 Temmuz'da ablasıyla telefonda mesajlaştığını, o günden beri ise Azra'dan haber alamadıklarını söylüyor.

Azra'ya dair haberlerde ya da sosyal medyada paylaşılan bazı detayların gerçeği yansıtmadığını söyleyen hala Haytaoğlu, "Azra'nın annesi bile cinayetin detaylarını haberlerden öğrendi ama daha ölüm raporu bile kesinleşmedi. Aile hala karakol ve hastanede bekliyor" diyor.

Haytaoğlu, Cuma gününden bu yana Azra'nın HTS kayıtlarına bakılmasını talep ettiklerini belirtiyor:

"Bildiğimiz tek şey var, bu kişi (Mustafa Murat Ayhan) şüpheliydi. Bu yüzden telefon sinyallerine bakılmasını istemiştik. HTS kayıtlarına bakılarak Azra'nın en son görüldüğü yeri öğrenmek istedik, bunun için Cuma günüden beri bekliyoruz."

"Cuma ve Cumartesi günü, yangınlardan dolayı çok yoğunluk yaşandığından HTS kayıtlarına bakılamadığı söylendi. Pazar günü ise zaten bakılamıyormuş, o yüzden Pazartesi günü HTS kayıtlarına bakılacak dendi. Herhalde Pazartesi sabah da baktılar ve buldular. En son bulunduğu yer bu şahsın yanı olduğu için açığa çıktı diye düşünüyorum ancak tüm detayları henüz bilmiyoruz."

Haytaoğlu, Azra'nın 'kadınların sesi olmak için' gazetecilik bölümü okuduğunu ise şöyle anlatıyor:

"Azra'ya neden gazeteciliği seçtin diye sorduğumda bana, "Hala ben öldürülen, ezilen, şiddet gören, taciz tecavüz edilen kadınların sesi olmak istiyorum" demişti. Bütün kadınlar için çırpınmıştı, bu sonu asla hak etmemişti. Dünyanın en iyi kızıydı ve hep gazeteci olmak istemişti. Tek amacı, yıllardan beri istediği uğraşı buydu."

Haytoğlu, otopsi raporu ve kimlik tespitinin ardından cenazenin Osmaniye Kadirli'ye götürüleceğini ve katilin gereken en üst cezayı alması için mücadele edeceklerini söylüyor.

Akdeniz Üniversitesi taziye mesajı yayımladı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi de failin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden bir taziye mesajı yayımladı:

"Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur."

"İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası: Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlatıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattıklarını duyurdu:

"Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu vahim katliamın sanığının Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi olduğu kamuoyuna yansımıştır. Cinsel saldırı ve cinayetle sonuçlanan olayda zanlı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır."

"Kadın cinayetleri maalesef ülkemizin acı bir gerçeğidir. Son dönemde hangi mesleğe sahip olduğu, hangi şehirde yaşadığı, eğitim düzeyinin ne olduğundan bağımsız, erkekler tarafından birçok kadın yurttaşımızın katledilmesi toplumun her kesiminde olduğu gibi bizleri de derinden yaralamaktadır.