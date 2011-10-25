-Azra bebek ve annesinden sonra babaanne de kurtarıldı ERCİŞ (A.A) - 25.10.2011 - Erciş'te, depremden 2 gün sonra enkaz altından çıkartılan Azra bebek ve annesinin ardından, babaanne de yaralı kurtarıldı. Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki çöken bina enkazından 14 günlük Azra bebek ve annesinin çıkarılmasının ardından, çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda babaanne Gülsade Karaduman'a da ulaştı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan babaanne Gülsade Karaduman ambulansla Erciş Spor Salonundaki sahra hastanesine sevkedildi. Babaanne Gülsade Karaduman'ın enkazdan çıkarılması sırasında kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar sivil savunma ve kurtarma ekiplerini alkışladı. Enkaz altındaki bebeğin babası Sinan Karaduman'a ulaşma çalışmaları sürüyor. Bu arada, enkazdan kurtarılan Azra bebeğin anne ve babasının Sivas'ta yaşadığı, hamile olan annenin doğumunu gerçekleştirmek üzere doktor olan kayınpederi Ahmet Karaduman'ın görev yaptığı Erciş'e geldikleri öğrenildi. Daha sonra Semiha Karaduman'ın burada erken doğumla Azra bebeği dünyaya getirdiği belirtildi. Deprem anında da ailenin tüm fertlerinin evde oldukları, dede Ahmet Karaduman'ın ilk anda depremden yaralı olduğu kurtulduğu öğrenildi.