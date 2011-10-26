-Azra bebek mucizesi Washington Post'ta WASHINGTON (A.A) - 26.10.2011 - Van'daki deprem sonrası gelişmeler dünya basınında yer almaya devam ederken, Washington Post gazetesi de Azra bebeğin kurtuluşunu ilk sayfadan verdi. Dünya bölümünde de konuya yarım sayfa ayıran gazete, depremin üzerinden 48 saat geçtikten sonra gelen kurtuluşu ''mucize'' olarak tanımladı. Enkazdan çıkarılan Azra bebek ile annesi ve anneannesinin durumlarının iyi olduğu belirtilen gazetenin haberinde, arama-kurtarma ekiplerinin çaışmaları ile depreme ilişkin son veriler de yer aldı. CNN televizyonu da Van'daki depremle ilgili gelişmeleri gün gün vermeye devam ediyor. Hemen her bülteninde son gelişmeleri aktaran CNN televizyonu, Van'dan canlı yayın bağlantısı da yapıyor.