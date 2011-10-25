-Azra bebek ile yakınları Ankara'ya gönderildi VAN (A.A) - 25.10.2011 - Erciş'te, depremden 2 gün sonra enkaz altından çıkartılan Azra bebek ile yakınları, uçakla Ankara'ya gönderildi. Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki çöken bina enkazından, 14 günlük Azra bebek ile annesi Semiha Karaduman ve babaannesine sağ olarak ulaşıldı. Azra bebek ile annesi Semiha Karaduman ve dayısı Cengiz Yiğit, askeri helikopterle Van'a gönderildi. Ferit Melen Havaalanı'na inen helikopterdeki anne ve bebeği ile dayı Cengiz Yiğit, burada bekletilen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.