-Azra bebek Avrupa basınında LONDRA (A.A) - 26.10.2011 - Van'daki 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün kurtarılan iki haftalık Azra bebeğin fotoğraflarına ve kurtarılma hikayesine bugünkü İngiliz gazeteleri manşetlerinde yer verdi. Guardian ve Daily Telegraph gazeteleri Azra bebeğin kurtuluşunu manşetlerine taşıdı. "Bir aileden üç nesil kurtarıldı" başlığını atan Guardian, Azra ile birlikte annesi ve büyükannesinin de kurtarıldığını, bebeğin sağlığının iyi olduğunu bildirdi. Daily Telegraph gazetesi de "Deprem bebeği, 48 saat sonra yaşıyor" başlığıyla ilk sayfasında yer verdiği haberde, Azra bebeğin alkışlar eşliğinde kurtarıldığını aktardı. Pazar günü Van'ı sallayan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 500'e yakın artçı şokun yaşandığını kaydeden gazete, bölgeye yardımların sürdüğünü bildirdi. Times gazetesi ise üçüncü sayfasından verdiği konuya ilişkin haberde, "15 günlük Azra Karaduman, Türkiye'nin doğusunda yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından göçüğün altından 46 saat sonra kurtarıldı" ifadesine yer verdi. Azra bebeğin kurtuluşunun göçük altında yakınları bulunan insanlar için umut olduğunu yazan Times, "Yeniden doğdu: bebek deprem yıkıntısından çıkartıldı" başlığını attı. Bu arada İngiliz yayın kuruluşu BBC, Van Erciş'e gönderdiği muhabirleriyle, bölgedeki durumu ve gelişmeleri bültenlerinde aktarıyor. -"Die Welt" gazetesi: "İkinci kez doğdu" Enkaz altından kurtarılan 14 günlük Azra bebeğin mucizevi kurtuluşuyla ilgili haberleri bazı Alman gazeteleri de birinci sayfadan verdi. "Die Welt" gazetesi, "İkinci kez doğdu" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Azra'nın kurtarıcıların elinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Gazetenin haberinde, depremde ölenlerin sayısının en az 432, yaralıların sayısının da 1300'e ulaştığı belirtildi. "Berliner Morgenpost" gazetesi, "Yeniden doğdu" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Azra bebeğin kurtarıcılar tarafından elden ele verilirken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Gazetenin haberinde ölü sayısının 459'a yükseldiği ifade edildi. Aynı fotoğrafa yer veren "Frankfurter Rundschau" gazetesi de haberi "Erciş mucizesi" başlığıyla yayınladı. Haberi aynı başlıkla veren "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi de, Azra bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların, bebeğin yaşayacağını açıkladığını hatırlattı. Bild gazetesi, "Mucizevi kurtarılış" başlığıyla verdiği haberde, Azra bebeğin annesinin ve büyükannesinin de enkaz altından çıkartıldığını, babasının ise hala arandığını ifade etti.