Azra bebek annesine kavuştu





T24- Van'daki depremde 48 saat sonra göçük altından kurtarılan iki haftalık Azra bebek, dün annesine kavuştu.







Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından Azra'nın tedavi gördüğü Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen anne Semiha Karaduman, bebeğini emzirdi. Başhekim Doç. Dr. Nurullah Okumuş, göçük altında sütü kesildikten sonra sıvısız kalmasın diye bebeğini tükürüğü ile besleyen Karaduman'ın, bu sayede Azra'nın ileride kronik böbrek hastası olmasını önlediğini söyledi.





Başhekim Doç. Dr. Nurullah Okumuş, genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Psikolojisi yerinde. Oldukça metanetli bir anne." dedi. Okumuş, annede herhangi bir rahatsızlık bulgusuna rastlanmadığını aktardı. Azra'nın ise tüm vücut fonksiyonlarının normal olduğunu, sadece alnında yara izleri olduğunu bildirdi.





Gazetecilerin, "Çok zor saatler geçirdiler. O ortamda nasıl hayatta kaldılar?" sorusuna Başhekim Okumuş, "Anne ilk 24 saat bebeğini aralıksız emzirmiş. İkinci gün sütü kesilmiş, bunun üzerine sıvısız kalmasın diye bebeğini tükürüğü ile beslemiş. Bu sayede bebeğinin ileride kronik böbrek hastası olmasını önlemiş" cevabını verdi.



Azra ile birlikte annesi ve babaannesi de enkazdan sağ çıkarılmıştı. Ancak babası Sinan Karaduman hâlâ çöken binanın altında. Ekipler, hâlâ sağ olabileceğini düşündükleri babayı kurtarmak için aralıksız çalışıyor.

Azra dünya basınında

Alman Die Welt gazetesi, Azra'nın kurtarılışıyla ilgili, 'İkinci kez doğdu' başlığını kullanırken, Berliner Morgenpost ise 'Yeniden doğdu' cümlesiyle haberi duyurdu. Frankfurter Rundschau gazetesi ise 'Erciş mucizesi' başlığını tercih etti. Frankfurter Allgemeine Zeitung bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verirken, Bild 'Mucizevi kurtarılış' başlığını kullandı. İngiliz Guardian 'Bir aileden üç nesil kurtarıldı' başlığını attı. Daily Telegraph birinci sayfasından 'Deprem bebeği, 48 saat sonra yaşıyor' dedi.

