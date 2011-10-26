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Dünya

Azra bebeğin kurtuluşu ABD basınında NEW YORK (A.A)

26 Ekim 2011 18:51

-Azra bebeğin kurtuluşu ABD basınında NEW YORK (A.A) - 26.10.2011 - ABD'nin en önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Van'daki depremden sonra enkaz altından çıkarılan 14 günlük Azra bebeğin mucizevi kurtuluşunu ilk sayfadan verdi. WSJ, ''Yıkımın Ortasında Yaşam Hediyesi'' manşetiyle verdiği haberde, iki haftalık Azra Karaduman'ın depremden 47 saat sonra Erciş'te enkaz altından Türk ekipleri tarafından kurtarıldığı anı gösteren büyük fotoğrafı da kullandı. Haberde, Van'daki depremdeki ölü sayısının 459'a yükseldiği belirtilirken, ''Arama kurtarma ekipleri, artçı sarsıntılar ve soğuk havanın olumsuz etkilerine rağmen enkaz altından insanları kurtarmak için çabalarına devam ediyor'' denildi.  Ölü sayısının arttığına dikkati çekilen haberde, Türkiye'nin diğer ülkelerden yardım almaya karar verdiği de vurgulanarak, İsrail'in de Türkiye'ye bugünden itibaren mobil barınak göndermeye başlayacağı belirtildi. New York Times (NYT) gazetesi de haberinde, Azra bebeğin kurtuluşuna geniş yer vererek, 30'dan fazla kişinin enkaz altından kurtarıldığını yazdı. 

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