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Azra bebeğin babasının cenazesi Sivas'a getirildi SİVAS (A.A)

29 Ekim 2011 12:57

-Azra bebeğin babasının cenazesi Sivas'a getirildi SİVAS (A.A) - 29.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan Azra bebeğin dün akşam saatlerinde cesedine ulaşılan babası Sinan Karaduman'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Depremden 6 gün sonra cesedi enkazdan çıkarılan Sinan Karaduman'ın (34) cenazesi adli işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Sabaha karşı Sivas'a getirilen Karaduman'ın cenazesi, Numune Hastanesi morguna konuldu. Karaduman'ın cenazesinin öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığındaki Aile Kabristanında toprağa verileceği öğrenildi. Depremden 2 gün sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan Azra bebek ve annesi Semiha Karaduman da, gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Sivas getirilmişti.  

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