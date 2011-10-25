-Azra bebeğin babasına ulaşma çabaları sürüyor SİVAS (A.A) - 25.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde depremden yaralı olarak kurtulan eski Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Karaduman ile 14 günlük torunu Azra bebeğin ve diğer aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu; Azra bebeğin enkaz altındaki babası Sinan Karaduman'a ulaşma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Ahmet Karaduman'ın damadı olan Sivas Barosu avukatlarından, eski AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Akkaş, yakınlarının enkaz altında kalması nedeniyle depremin ardından Van'ın Erciş ilçesine gittiğini söyledi. Kayınpederi Karaduman'ın deprem anında pencerenin yanındaki kolunun dibinde olduğunu, sarsıntının etkisiyle savrulduğunu ve ilk anda yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Akkaş, diğer aile bireylerinin ise enkaz altında kaldığını, kayınvalidesi Gülsade Karaduman, gelinleri Semiha Karaduman ve 14 günlük Azra bebeğin depremden 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldığını, sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti. Akrabalarının sağ kurtulmasının mutluluğu içerisinde olduklarını, endüstri mühendisi olan kayınbiraderi Sinan Karaduman'a ise ulaşma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akkaş, kayınbiraderinin de sağ olarak kurtulmasını diledi. Akkaş, Azra bebek ve annesinin, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildiğini, kayınpederi ve kayınvalidesinin de Erzurum'a gönderildiğini söyledi. Çocuk hastalıkları uzmanı olan kayınpederi Ahmet Karaduman'ın Sivas Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden emekliye ayrıldıktan sonra bir süre Ağrı'da özel bir hastanede görev yaptığını, daha sonra da Erciş'te özel bir hastanede çalışmaya başladığını ifade eden Akkaş, Sinan ve Semiha Karaduman çiftinin de Sivas'tan doğum için Erciş'e gittiklerini, Azra bebeğin Erciş'te dünyaya geldiğini belirtti. Deprem anında ailenin tüm fertlerinin evde olduğunu belirten Akkaş, aile fertlerini enkazdan çıkaran ekiple görüştüğünü, ekiptekilerin binanın altında bir fırın bulunduğunu ve bu fırın sayesinde aile fertlerinin bulunduğu yerin sıcak kaldığını, fırının hayatta kalmalarına katkı sağlamış olabileceğini ilettiklerini söyledi.