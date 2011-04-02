-''AZO BOYAR''LARA SINIRLAMA ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yoğun olarak kullandığı ürünlerde bulunan ve sağlığı tehdit eden kimyasalların kullanımını sınırlandırmak amacıyla bir tebliğ hazırlayarak Başbakanlığa sundu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu tebliğ ile bakanlığının sorumluluğunda bulunan tekstil ve deri ürünleri, kırtasiye malzemeleri, çocuk bakım ürünleri ile hobi ve spor ekipmanlarında kullanılan ve kanserojen etkiye sahip olan azo boyar maddeler ve fitalatların (zararlı kimyasal) kullanımına sınırlamalar getirilerek, başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların, ölümcül etkiye sahip kimyasallardan korunmasının amaçlandığını söyledi. Ergün, söz konusu tebliğ ile azo boyar maddelerin kullanımının giyim eşyalarında, nihai tüketicinin kullanımına yönelik iplik ve kumaşlarda, ayakkabı, çanta ve eldiven gibi deri ürünlerinde azami 30 mg/kg ile sınırlandırıldığını bildirdi. Çocuklar açısından önemli risk oluşturan, kırtasiye malzemeleri, çocuk bakım ürünleri, yüzme eğitiminde kullanılan ürünler, spor ayakkabıları ve plastik baskılı giysilerde fitalatların kullanımının da kütle bazında azami yüzde 0,1 olarak sınırlandırıldığını belirten Ergün, ''Kırtasiye ürünleriyle ilgili yaptığımız düzenleme bu alanda ülkemizde yapılan ilk düzenleme olması bakımından da önemlidir'' dedi. Bakan Ergün, bu sayede kırtasiye malzemelerini sıklıkla ağızlarına götürmeleri ya da bu ürünlerin kullanımından sonra ellerini ağızlarına veya gözlerine sürmeleri muhtemel küçük çocukların bu ürünlerde bulunan kimyasalların zararlı etkilerinden korunmasının sağlanacağını dile getirdi.