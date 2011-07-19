Azizi Yıldırım, cezaevi revirine kaldırıldı

T24 - Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şekerinin yükselmesi üzerine revire kaldırıldı. Yıldırım'ın şekeri 345 olunca cezaevinin revirine kaldırılarak tedaviye alındı.





Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlanması üzerine Metris Cezaevi'nin revirine kaldırıldı.



AA muhabirinin görüştüğü Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, Yıldırım'ın cezaevinde rahatsızlanması üzerine cezaevinin revirine kaldırıldığını belirtti. Kaya, Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında ise kendisinin de bilgisi olmadığını ifade etti.









