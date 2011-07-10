-AZİZ YILDIRIM MAHKEMEYE ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Tedavi gördüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesinin alınmasına başlandı. Aziz Yıldırım'ın ifadesi, dün, sağlık durumunun uygun olmadığının belirtilmesi üzerine hastaneye götürülmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Hadi Çağdır tarafından alınacak. Bu arada, Yıldırım'ın adliyeye getirilmesinin ardından bir ambulansla gelen sağlık ekibi de, adliye içerisine girdi. Adliye içerisinde, duruşma salonlarının bulunduğu bölümün giriş koridorunda Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Yasemin Merçil'in de beklediği görüldü.