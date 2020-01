Aziz Yıldırım'la ilgili şok iddia!

Bursaspor Teknik Menajeri Süha Sidal, Aziz Yıldırım'ın hakemlere şu sözleri söylediğini iddia etti: "Ben federasyon falan dinlemem. Alayınızın cezasını ben keseceğim, hakemliğinizi bitireceğim."

Süha Sidal maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri de dile getirdi: "Aziz Yıldırım'ın ifadelerinden hakemler etkilendi. Türk futbolu adına kara bir akşam yaşıyoruz."

Bursaspor Menajeri Süha Sidal'in iddialarına Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Fenerbahçemizin Bursaspor’u 4-1 yendiği maçın sonrasında Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım hakkında gerek görsel, gerekse sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan yanlı ve yanlış açıklamalar ve beyanlar üzerine, işbu bilgilendirmeyi kamuoyuna yapma zarureti hâsıl olmuştur.

Öncelikle Başkanımız Aziz Yıldırım’ın akreditasyon yetkilisine haiz bir şekilde soyunma odası koridorlarında karşılaştığı hakemlere hakaret ettiği ve üstüne yürüdüğü şeklindeki beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Başkanımızın,"müsabakanın adaletli yönetilmesine" ve "üst üste kasdi faüllerle oyuncularının sakatlanmasına seyirci kalınmasına" yönelik serzenişleri bilerek ve sistemli olarak çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Kaldı ki Kulüp olarak hakem yönetimleri ve MHK hakkındaki görüş ve değerlendirmelerimiz açık ve nettir. Fenerbahçe’nin maruz kaldığı sonuca etkili "hakem kararları" karşısında Fenerbahçe Başkanının demokratik haklarını kullanmasının saldırı olarak nitelendirilmesi ise manidardır.

Rakiplerimiz lehine verilen penaltılar, nizami olmayan goller, hakemlere rapor yazdırmamaya yönelik tehditler, ve oyuncularımıza yönelik her türlü karalama ve linç kampanyası basında ve görsel medyada yer bulmazken; Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı hakkında vakit geçirilmeden başlatılan bu kampanyanın bir tek nedeni vardır ki, o da Fenerbahçe’nin "haklı galibiyetinin bazı kesimlerde yarattığı rahatsızlıktır".

Bununla birlikte "tuttukları takımların hakem hatalarından dolayı mağduriyetlerini" açıklama cüretini gösteren resmi görevliler hakkında haber yapmaktan imtina edenlerin, konu Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe olduğu zaman takındıkları tavır tüm kamuoyunun malumudur.Hakemlerimizin gerek uluslararası, gerekse ulusal yarışmalarda sergiledikleri performans ortada olup, bu performanslara yönelik hakaret içermeyen demokratik tavır ve söylemler bir kulüp başkanının en doğal hakkıdır. Ve yaratılmaya çalışılan "Aziz Yıldırım’ın ceza almasına yönelik" bu karalama kampanyasına girişenler karşılarında tüm Fenerbahçe camiasını bulacaktır.Bunu kamuoyu yakın tarihte her olayda görmüş ve yaşamıştır.

Bununla birlikte kendi menajerlik görev değişikliklerinin kamuoyundaki konuşulan perde arkası tartışmalarını , görev yaptığı ve yapacağı iki takım arasındaki müsabakalarda yaşandığı iddia edilen spekülasyonları,özellikle Adanaspor kulübümüzün mağduriyetine yönelik bir takım dedikoduları açıklamak ve kamuyonu bilgilendirmek görevleri dururken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hakkında haddini aşan birtakım menajer sıfatlı kişilerin beyan ve açıklamaları tarafımızdan ibret ve dikkatle takip edilmektedir.

Herkesce bilinmelidir ki Fenerbahçe Kulubü Başkanının asli görevi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun her yerde korumaktan ibarettir. Bu minvalde dahi, sağduyu ve üçüncü kişilerin "kişilik hakları" konusunda her türlü özeni gösteren Sayın Aziz Yıldırım’ın, kendisinden sadır olmayan eylem ve söylemleri kabul etmesi mümkün olmamakla birlikte bu isnatta bulunanlar hakkında ispat külfetlerini yerine getirmedikleri takdirde her türlü yasal yola başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü

Eski hakem Ahmet Çakar da Aziz Yıldırım hakkında suçlamalarda bulundu.

Twitter hesabından açıklamalar yapan Çakar, "Bu gece Aziz Yıldırım hakemlere operasyon yapmıştır ve Tolga Özkalfa'yı manipüle edip maçı çevirmiştir. Golde faul yok ama başka bir şey var, bekleyin." ifadelerini kullandı