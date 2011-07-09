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AZİZ YILDIRIM'IN TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A)

09 Temmuz 2011 19:12

-AZİZ YILDIRIM'IN TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.  Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti.  Mahkemeye çıkarılan Aziz Yıldırım, rahatsızlanması üzerine Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmişti. Hastane yetkilileri, tetkiklerin devam ettiğini belirterek, Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin gerektiğinde açıklama yapacaklarını bildirdi.  Öte yandan, Fenerbahçe taraftarı bir grup da Yıldırım'a moral amacıyla acil servisin önünde toplandı.

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