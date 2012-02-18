Aziz Yıldırım'ın yapacağı savunmanın ayrıntıları ortaya çıktı

T24 - F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 21 Şubat Salı günü yapacağı savunma herkes tarafından merakla bekleniyor. Aziz Yıldırım şike ile ilgili suçlandıkları karşılaşmalara tek tek yanıt verirken Trabzonspor ile ilgili gözden kaçırılan bir çok şeye de dikkat çekiyor. Özellikle F.Bahçe’nin şike yaptığı iddia edilen maçlarda Trabzonspor’un girişimlerini savunmasında gözler önüne seriyor. Bu suçlamaları iddianameye konulmayan ancak ek delil klasörlerinde yer alan tapelerle destekliyor.

Bütün Türkiye nefesini tuttu, şike davasınaa odaklandı. 3 Temmuz’dan beri konuşulan şike davasında, 401 sayfalık iddianame 3 TRT spikeri tarafından 3 günde okundu. Soruşturmanın Silivri ayağı tamamlandı, şimdi gözler savunmaların alınacağı Çağlayan’a çevrildi. 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren artık savunmalar konuşulacak.

Şike soruşturmasının 2 numaralı sanığı olan F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 21 Şubat Salı günü Çağlayan Adliye’sinde yapacağı savunma herkes tarafından merakla bekleniyor. Bu savunmanın içeriği bir çok spekülatif haberlere de malzeme oldu. Merakla beklenen 420 sayfalık bu savunmanın bir bölümünü Hürriyet gazetesi açıkladı. Aziz Yıldırım şike ile ilgili suçlandıkları karşılaşmalara tek tek yanıt verirken Trabzonspor ile ilgili gözden kaçırılan bir çok şeye de dikkat çekiyor. Özellikle F.Bahçe’nin şike yaptığı iddia edilen maçlarda Trabzonspor’un girişimlerini savunmasında gözler önüne seriyor. Bu suçlamaları iddianameye konulmayan ancak ek delil klasörlerinde yer alan tapelerle destekliyor.



İşte o savunmanın ele geçirdiğimiz bölümlerinden önemli parçalar:



1- Trabzonspor, Sivasspor'a teşvik vermek istedi



Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonun belirlendiği Sivasspor-F.Bahçe karşılaşması iddianamede F.Bahçe’nin suçlandığı en önemli karşılaşma. Bu karşılaşmayı 4-3 kazanan sarı lacivertliler şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bu maç öncesi Trabzonlu Zeki Mazlum, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’a 1 milyon dolar teklif eder. Otyakmaz, bu teklifi reddedince Mazlum’un “Ak Parti il teşkilatından 5 milyon dolar alırız” dediği tapelerde yer alıyor. (Sayfa 6- tapeler sayfa 25) Aziz Yıldırım savunmasında Trabzonspor hakkındaki teşvik iddialarında ismi geçen Zeki Mazlum hakkında yalan ifade verildiğini belirtiyor. Şener’in ifadesinde Trabzon’da tek bir güvenlik şirketi olduğunu ve bu nedenle zorunlu olarak Zeki Mazlum ile iş yaptıklarını belirttikleri ancak Trabzon’da 4 tane güvenlik şirketi olduğunu ve Şener’in bu konuda doğruyu söylemediğini belirtiyor.



2- Trabzonspor, Ankaragücü ile Gabriç karşılığı anlaştı



Hatırlanacağı gibi F.Bahçe geçtiğimiz sezon ligin 32. haftasında A.Gücü’nü 6-0 yenmiş ve iddianamede bu karşılaşmada şike olduğu ifade edilmişti. Ancak Aziz Yıldırım savunmasında bu karşılaşma ile ilgili Trabzonspor’un teşvik primi teşebbüsünde bulunduğunu belirtiyor. Yıldırım’ın savunmasında F.Bahçe-A.Gücü karşılaşması öncesi Trabzonspor’un Gabriç’in bonservisinin A.Gücü’ne bedelsiz verilmesi karşılığında anlaşma yaptığını ve bu konunun kamuoyunun dikkatinden bilinçli olarak kaçırıldığını ve ‘ince ince’ hasıraltı edildiği iddia ediliyor. (Sayfa 7-8 Savcının Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdiği yazı da var, tapesi 9. sayfada) F.Bahçe hakkında kullanılan inşaat ve tarım kavramları sürekli gündemde tutulurken Nevzat Şakar’ın ‘demir işi’ demesi ile kimsenin ilgilenmediği belirtiliyor. (Bu tapeler savunma klasöründe yer alıyor)



3- Çıkarılan tapeler var. 5 milyon nerede?



Aziz Yıldırım’ın savunmasında en önemli noktalardan bir tanesi de bazı tapelerin çıkartılmış olması. Buna örnek olarak Sadri Şener ile Nevzat Şakar’ın yaptığı bir konuşmada Spor Toto’dan alınan 6 milyon TL para için siyasetin baskı aracı olarak kullanılması gerektiği söyleniyor ve bu paranın 1 milyon lirasının teşvik için kullanılacağı ifade ediliyor. Ancak Aziz Yıldırım tapelerden bu kısmın çıkartılmasını iyi niyetle izah edilemeyeceğini söylüyor ve soruyor: Bu para ödenmiş midir? Sözü edilen 5 milyonluk fark nerededir?



4- Seçim öncesi siyasetçilere şantaj yaptılar



Aziz Yıldırım savunmasında olayın siyasi boyutunun göstergesi olarak Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Nevzat Şakar’ın kendi arasında yaptığı görüşmeleri gösteriyor. Yıldırım’ın savunmasının bu bölümünde Trabzonsporlu yöneticilerin 12 Haziran seçimleri öncesi Trabzon’un oy potansiyelinin Şakar’ın sözleri ile net bir biçimde tehdit aracı olarak kullanıldığını belirtiyor. Yıldırım savunmasında ulusal basında yer alan bu komplonun kasıtlı olarak unutturulduğunu öne sürüyor. Yıldırım şu ifadeleri kullanıyor:

“Olayın siyasi boyutunu ortaya koyan sayısız diyaloglardan biri Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Asbaşkanı Nevzat Şakar arasında geçiyor. Hatırlayacağınız üzere Süper Lig’in şampiyonun belli olmasının ardından Trabzon şehrinde henüz şike konusu ortada yokken TFF, AKP, Aziz Yıldırım ve Başbakan Erdoğan’a karşı protesto gösterileri yapılmıştı. Bu diyalogları bu bağlamda değerlendirince karşımıza çok ilginç bir tablo çıkıyor.”



5- Cinci hocayı bir türlü göremediler



Şike iddianamesinde adı sık sık geçen oyunculardan İbrahim Akın’ın Fenerbahçe-İstanbul BŞB karşılaşması öncesi sarı lacivertlilerden 100 bin dolar şike parası aldığı ve bunun üzerine İbrahim Akın’ın bir hocayı arayarak fetva aldığı öne sürülmüştü. Aziz Yıldırım savunmasında bu durumu hatırlattıktan sonra bir diğer ilginç noktaya daha değiniyor. Yıldırım, Sivasspor-Fenerbahçe maçının berabere bitmesi için teşvik primi olarak gönderildiği öne sürülen 300 bin TL’nin şüpheliler tarafından cinci hocaya gönderilen ‘büyü parası’ olduğu savunmasının irdelenmemesine dikkat çekildi.



6- Serdar Bali2nin sözleri neden çıkarıldı?



Tapelerde (Kayıt sıra no 3312) Trabzonsporlu eski futbolcu ve spor yazarı olan Serdar Bali’nin “Futbolcu satın alınıyor” demesinin iddianameden neden çıkartıldığı ve bunun gerekçesi soruluyor…Serdar Bali’nin TV’lere çıkıp etik üzerine konuşmalar yaptığı ancak bu tapelerde açıkça Trabzonspor’un şike yaptığını itiraf ettiği ifade ediliyor. (Burada tapelerde şike parası olduğunu söyleyen Serdar Bali’nin bu sözleri iddianamede çıkartılmış…)



7- Aziz Yıldırım, Canalioğlu'nu hedef aldı



Aziz Yıldırım’ın savunmasında hedef aldığı isimlerden biri de CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu. Twitter’dan Fenerbahçe aleyhine açıklamalar yapan Canalioğlu’nun Zafer Yelen’in transferi için eski tarihli noter belgesi çıkarttırdığını iddia ediyor…



Sadece telefon tapeleriyle olmaz



TFF tarafından hakkında yapılan disiplin soruşturmasına ön savunmasını gönderen, şike davasının tutuklu sanığı F.Bahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu, sadece telefon tapeleriyle şike ve teşvik primi verildiğine dair iddiaların kanıtlanamayacağını belirtti. Ön savunmasında TFF’ye sitem eden Ekşioğlu, Cezaevi ortamında CD’yi açıp okuyacağı bir donanım olmamasına rağmen federasyonun hakkındaki delilleri 2 klasör ve bir CD ile gönderdiğini ifade etti.



Ve final cümleleri

Aziz Yıldırım savunmasının bu bölümünün sonunda daha bir çok örnek verebileceğini söylüyor. Ve bölümü şöyle bitiriyor:

“Sonuç olarak burada sıraladığım gizlenen, gözden kaçırılan Trabzonspor ile ilgili iddialar, kullanılmayan, hasır altı edilen deliller ve şike davası hakkında daha sayısız örnekler verebilirim.

Zulüm nedir?

Ancak, ruhu ve vicdanı ekonomik, siyasi çıkarlar ile körelmemiş, mikro milliyetçilik virüsler ile dimağı zedelenmemiş, fanatizm belası ve adalet duygusunu yitirmemiş, herkesin kafasında en azından bir soru işareti uyanması için bu kadarının yeterli olacağına inanıyorum.

Mevlana’nın;

'Adalet nedir? Ağaçlara su vermek.

Zulüm nedir? Dikeni sulamak'

Dizelerini hatırlatarak oyuna gelmeyelim ve diken sulayan zalimlerden olmayalım…”