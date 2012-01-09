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Aziz Yıldırım'ın tutukluluğuna itiraz İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2012 16:33

-Aziz Yıldırım'ın tutukluluğuna itiraz İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Futbolda şike iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın tutukluluğuna itiraz edilerek tahliye edilmesi talep edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, davanın görüleceği ve dosyadaki tutuklu sanıklara ilişkin rutin inceleme yapan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu. Dilekçede, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi talep edildi. Tahliye talebine ayrıca, dosyada bütün delillerin toplanmış olması ve Yıldırım'ın 6 aydır tutuklu bulunması da gerekçe olarak gösterildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, inceleme sonrası taleple ilgili kararını verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 54 ile 147 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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