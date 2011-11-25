-Aziz Yıldırım'ın tahliyesi istendi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca tahliye talebinde bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen tutuklu şüpheli Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu. Avukat Kaya dilekçesinde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da dün TBMM'de kabul edilen değişiklik uyarınca, müvekkili Yıldırım'ın tahliye edilmesini istedi. Avukat Kaya'nın tahliye istemli dilekçesine, yasadaki değişiklikle ilgili TBMM'de yapılan oylamaya ilişkin tutanakları da eklediği öğrenildi. Öte yandan, bugün yapılan tahliye taleplerini değerlendirecek olan nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin görüşünü sorduğu soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, yasanın yürürlüğe girmediğini gerekçe göstererek istemlerin reddini talep ettiği öğrenildi. Tahliye taleplerinin, TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından değerlendirileceği kaydedildi.