Aziz Yıldırım'ın tahliye talebi reddedildi

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliye istemlerini reddetti.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tahliye istemlerini reddetti.



Özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin TBMM'de kabul edilen 6250 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'u gerekçe göstererek yaptığı tahliye istemlerini inceledi.



Mahkeme, tahliye istemlerinin reddine karar verdi.





