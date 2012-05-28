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Aziz Yıldırım'ın tahliye istemi reddedildi

Şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Aziz Yıldırım'a yarın yapılacak duruşma öncesi kötü haber

28 Mayıs 2012 16:02

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlarının iki hafta önce, tutukluluğunun sona erdirilmesi için mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

"Dosya kapsamı ve delil durumu" dikkate alınarak Yıldırım'ın tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

İki mahkeme de reddetti Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili prosedürüne uyarak, Yıldırım'ın tahliye edilmesi için yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Avukatların başvurusunu değerlendiren mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Avukatlar, bu karar üzerine bir üst mahkemeye yani 17. Mahkemesi'ne başvurdu.

17 Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir başkan ve iki üyeden oluşan heyeti de Yıldırım'ın tutuklu yargılanmasına yapılan itirazı reddetti. Yıldırım'ın tutuklu yargılanmasına devam edilecek...

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