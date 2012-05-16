Aziz Yıldırım'ın tahliye haberleri sosyal medyayı karıştırdı

Sanal alemde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tahliye erdildi haberleri heyecan yarattı. Yıldırım'ın avukatı iddiayı yalanlarken TBMM'de MHP'li Türkkan'ın 'Hükümet Yıldırım'ı içeride tutuyor' sözleri gerginlik yarattı.

Yıldırım'ın tahliye olduğu iddiasını ortaya atan Al Jazeera Türk spikeri Alper Altun, bu haberin asılsız olduğu anlaşıldıktan sonra, twitter'daki kendi hesabında özür diledi.

Bu habere sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ise yalan haber yaptığı için Alper Altun'a karşı kampanya başlattı. Bu iddiayı twitter 'da duyuran bir diğer Al Jazeera Türk çalışanı Ahmet Sivaslı, Alper Altun'un aksine hesabında yazdığı tweetleri silmedi. Fakat daha sonra Sivaslı, hesabında "Tahliye haberleri sadece bir iddia... Karar görüşülüyor." diyerek tahliye kararının kesin olmadığını ifade etti. Al Jazeera Türk çalışanlarından Gökhan Yivciger ise bu iddia karşısında yanıldıklarını açıkladı.

Avukatı: Karar bekliyoruz

Aziz Yıldırım 'ın avukatlarından Faik Işık, "Biz Pazartesi günü 'Kanun Yararına Bozma' maddesinin Aziz Bey'e uygulanması için dilekçe verdik. Bakanlık da bizden dosyayı istemişti. Bugünlerde olumlu ya da olumsuz bir karar bekliyoruz. Ancak şu anda kesin bir şey yok. Burada en önemli olay Bakanlık bizden dosyayı istedi. Kararın çıkması da mahkeme zamanına kalmaz. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Yeter artık biz çok yorulduk. Türkiye'de savunmayı bitirdiler. Tahliye kararı çıkmazsa Aziz Yıldırım Türkiye'nin 'insan hakları sorunu' olacak. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururken de Özel Yetkili Mahkemeler'in nasıl çalıştığını da anlatacağız. Türkiye 'nin en büyük sorunu şu: Burada adalet yok. Yeter artık" dedi. Aynı zamanda Yıldırım'ın avukatlarının İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne de başvuruda bulunduğu mahkeme heyetinin şu sıralar bu dosyayı görüştüğü öğrenildi.

TBMM'de gerginlik

Meclis Genel Kurulu’nda MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Zulmettiğiniz Fenerbahçe Kulübü Başkanı’nın tutukluluğunu tutsaklık haline getirdiniz. Bunda bizzat hükümetinizin parmağı olduğunu herkes biliyor” sözleri Genel Kurul Salonu’nda tansiyonu yükseltti. AKP sıralarından tepkiler yükselirken Türkkan, “Kabadayılık yapmayın” dedi. Türkkan, şunları söyledi: “Evet hükümetinizin kararıyla Aziz Yıldırım cezaevinde yatıyor. Bu zulme devam etmeyin, zulmün sonu abad olmaz, siz berbad olmaya doğru gidiyorsunuz, sonunuz çok yakın, şov yapmıyorum, gelirsem şovun nasıl yapıldığını size gösteririm. Siz şovu görmemişsiniz, oradan kabadayılık yapmayın, ben buradayım, eğer şov yapmamı istiyorsanız buyurun gelin, beraber şov yapalım, bütün millette görsün şov nasıl oluyor, yarın öbür gün bize ihtiyacınız var, sizi mahkeme salonlarından biz kurtarmaya çalışacağız, çoluğunuza çocuğunuza acıyacağız, onun için geleceğiz sizi kurtarmaya. Üzülüyorum durumunuza, Eylül ayından itibaren gelecek olan ekonomik krizle beraber siyasi kriz ülkemizde çok ciddi şekilde sizi mahkemenin kapısına çok çabuk götürecek, buna hazırlanın, iyi avukatlar tutun.”

Sanal alemde mesajlar

İddialardan sonra sahal alemde Yıldırım savaşı yaşandı. Atılan bazı tweetler şöyle:

*Futbol teröründen sonra Aziz Yıldırım 'ın serbest bırakıldığına dair yalan haberle birileri Fenerbahçe üzerinden kaos oyununa devam ediyor.

*Başbakanı cepten aradım Aziz Yıldırım bu hafta filan tahliye olucakmış

*son dakika; Metris'in kapısı açıldı,heyecanlı bekleyiş sürüyor.izdiham var.herkes aziz yıldırım 'ı bekliyor.

*Münir Özkul öldü haberleri OUT, Aziz Yıldırım tahliye haberleri IN

*Oğlum sizde her 16 mayısta yeni bir olay çıkarıyorsunuz şimdide aziz yıldırım çıktı diye seviniyorsunuz avukatlar doğrulamadı diyor insanlar

* Aziz Yıldırım haberi ile bir kez daha tatbik edildi ki, Allah kimseyi Twitter'ın diline düşürmesin. Herkes tweetlerken 2 kere düşünsün

*Haftada bir ölmemiş birini öldüren twitter şimdi de Aziz Yıldırım 'ı tahliye etmiş. Bir deli twitter alemine bir twit atmış kimse düzeltememiş

*Çağlayan Adliyesi'nden bildiriyorum. Aziz Yıldırım serbest.

* Aziz Yıldırım bırakıldı haberini kim verdi, El Cezire. El cezire kimin videolarını yayınlar ? ElKaide. fb'liler uyanın.

* Aziz Yıldırım tahliye falan olmamış. Kalkın beyler yalan habermiş..

*Son günlerde prim yapan konulardan biride Fenerbahçe oldu.Kimi düğününe bahane etti kimi Aziz Yıldırım tahliye oldu dedi.Hiçbiri doğru değil