Aziz Yıldırım'ın sözleri Sadri Şener'i güldürdü

Şike davasında ifade veren Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, "Stada 15 milyon harcadık. Devletten para tabii ki alacağız. O stat devletin stadı. Bizim değil. Çevresini de süsleyeceğiz" demesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu süsleme de bizim tarla gibi" dedi. Yıldırım'ın sözleri Şener ve salondakileri güldürdü.

''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 16'ncı duruşması başladı.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Aziz Yıldırım, Olgun Peker ve İlhan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in ilk kez katıldığı duruşmada, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Elazığspor teknik direktörü Bülent Uygun, Gaziantepspor teknik direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ve kulübün muhasebe müdürü Tamer Yelkovan, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan ile futbolcular Korcan Çelikay, İbrahim Akın, Serdar Kulbilge, Gökçek Vederson ve İskender Alın'ın da aralarında bulunduğu 71 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Emenike Rusya’da olduğu için duruşmada yer almazken, daha önce çapraz sorgusu yapılamayan sanıkların çapraz sorguları gerçekleştirilecek.



'Stada 15 trilyon harcadık'



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, hakkındaki iddialara ilişkin şunları söyledi:

''Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir teşvik konusu söz konusu değil. Telefonda konuştuğum 2 kişi de Fenerbahçeli. Böyle bir durumda söz konusu olamaz. Gabriç transferi şubat ayında gündeme gelen bir konuydu. Melih Gökçek'le yaptığım görüşme, spontane gelişen bir görüşmedir. Melih Gökçek, 'Fenerbahçe'yi yeneceğiz' dedi. Ben de, 'inşallah' dedim. Bu konuda espri yapıyorlar benimle Fenerbahçeli olduğu için. 'Aziz dinletiyor' lafı da espriden ibaret.''

İfadelerinin ardından çapraz sorgusuna başlanan Sadri Şener'e ilk olarak Aziz Yıldırım, bazı sorular yöneltti.

Yıldırım'ın, ''Ben silahlı örgüt yöneticiliği ve şikeden suçlanıyorum. 1995 yılında 92 milyonluk ihaleyi kendisine verdim mi, vermedim mi? Kenan Yaralı'ya 500 bin dolar vererek yardım etmem şike konusu oluyor'' ifadeleri üzerine Başkan Ekinci, ''Bu konunun davayla ilgisi yok'' dedi.

Sadri Şener de ''Yardım etmez' diye bir ifadem yok. Ama o dönemde başkan değildim'' diye konuştu.

Yeniden söz alan Aziz Yıldırım, bazı tapelerin iddianameye girmediğini belirterek, ''Poşuya 11 yıl ceza veriliyor. Yumurtaya 5 yıl ceza veriyorlar. Ama bazılarının siyaset görüşmeleri var. Biz siyasete girmedik. 'Başbakan biter' şeklindeki konuşmaya suç duyurusu bile yapılmıyor. Ben 11 aydır yatıyorum'' şeklinde konuştu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ekinci'nin, ''Poşu diye bir şey yok. Poşudan dolayı kimseye 11 yıl verilmez. Teröristleri savunmaya girme'' ifadesiyle uyardığı Yıldırım, ''Teröristlik bir durum yok'' dedi. Yeniden konuşan Ekinci, ''Terörle Mücadele Kanunu'nda yüzün kapatılarak eylem yapılması suçtur. Yüz kapatılarak yapılan eylem var. Başka mahkemelerin kararını tartışacak durumumuz yok'' diyerek tartışmayı sonlandırdı.

Aziz Yıldırım'ın, Şener'e yönelik, ''Atanmış hakemi değiştirmişsiniz Of maçında'' diye konuşması üzerine Şener, ''Ben Of'un başkanı değilim. Ben Trabzonspor başkanıyım'' dedi. Bunun üzerine Yıldırım da, ''Öyle yazılıyor. Beni, 'hakem atamışım' diye yargılıyorlar. O yüzden söyledim'' ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Sadri Şener, ''Biz stada 15 milyon harcadık. Devletten para tabi ki alacağız. O stat devletin stadı, bizim değil. Çevresini de süsleyeceğiz'' demesi üzerine Aziz Yıldırım, iddianamede yer alan ve 'şifre' olduğu iddia edilen ''tarla'' kelimesine atıfta bulunarak, ''Bu süsleme de, bizim tarla gibi'' diye konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri üzerine Şener ve salondakiler gülüştü.

Aziz Yıldırım'ın avukatlarının Şener'in hakemlere ilişkin dinleme tutanaklarını okuması ve ''Bu görüşmede hakem ataması yaptığınız görülüyor'' şeklindeki beyanları üzerine Sadri Şener de, ''Hakemlerle ilgili her türlü problemi her mekanda söylüyoruz. Bu gayet doğaldır'' dedi.



Yoğun güvenlik önlemleri alındı



Bu arada, salonun yetersizliği nedeniyle duruşmaya sadece ajans muhabirleri alındı.

Öte yandan, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı. Salona giden diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.