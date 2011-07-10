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AZİZ YILDIRIM'IN SORGUSU BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 01:42

-AZİZ YILDIRIM'IN SORGUSU BAŞLADI İSTANBUL (A.A)- 09.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevkedildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden akşam saatlerinde adliyeye getirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusu başladı. Yaklaşık yarım saat önce İstanbul Beşiktaş adliyesinin mahkeme salonunun bulunduğu alt katına indirilen Aziz Yıldırım'ın sorgusu, dün kendisine eşlik eden sağlık görevlilerinin sağlık durumunun ifadeye uygun olmadığını belirtmesi üzerine hastaneye götürülmesine karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Hadi Çağdır tarafından yapılacak. Öte yandan, Aziz Yıldırım'ın adliyeye getirilmesinin ardından bir ambulansla birlikte gelen sağlık ekibi de adliye içerisine girdi. Bu arada, adliyede duruşmanın yapıldığı bölümünün giriş koridorunda Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Yasemin Merçil'in de beklediği, ayrıca bazı sağlık ekipmanlarının da hazır tutulduğu görüldü.

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