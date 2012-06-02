Aziz Yıldırım'ın 'şike' ve 'örgüt' suçlamasından 13 yıl hapsi istendi

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Şike Davası’nda Savcı Ufuk Ermertcan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 6 maçta şike yaptığını ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün yöneticisi olduğu gerekçesiyle 13 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istedi. Eylemlerin hepsi için tek ceza talep edildi

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19. duruşmasında duruşma savcısı Ufuk Ermertcan 260 sayfalık mütalaasını açıkladı. Yeni yasal düzenlemeleri dikkate alan savcı Ermertcan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 6 maçta şike yaptığını ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün yöneticisi olduğu gerekçesiyle 13 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istedi. Mahkeme Aziz Yıldırım’ın tahliye talebini reddederken 5 kişinin tahliye edilmesine karar verdi.

6 maçta şike 3 maçta ise teşvik pirimi suçu işlediği belirtilen Yıldırım için her suç için ayrı ayrı ceza verilmedi. Eylemlerin hepsi için tek ceza verildi. Eylemlerin her biri için ceza talep edilseydi Aziz Yıldırım’ın 39 yıl 9 ay hapsi talep edilecekti. Savcı Ufuk Ermertcan Yıldırım’ın suç örgütü kurmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, 6 maçta şike yapmak, 3 maçta ise teşvik pirimi vermek suçlarından 13 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme basın mensuplarının Yıldırım hakkında 39 yıl 9 ay hapis cezası istendiği yönündeki ilk geçtiği haberleri de tekzip etti.



Alt sınır 1 yıl 10 ay



Her suç için ayrı ayrı değil tüm şike ve teşvik pirimi suçlamaları için bir kez ceza verileceği hatırlatıldı. Şike suçundan üst cezanın alt sınırın 1 yıl 10 ay 15 gün, üst sınır için ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı. Örgüt Yöneticilerinin cezanın alt sınırı olarak 2 yıl hapis üst sınırı olarak da 6 yıl hapis cezası alabildikleri, örgüt üyelerinin ise en az 1 yıl en çok 3 yıl hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu’nun hakkında da örgüte üye olmak, 5 maçta şike yapmak, 3 maçta teşvik primi vermek suçlarından yine 13 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.Tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu’nun örgüte üye olmak, 5 maçta şike yapmak, 3 maçta teşvik primi vermek suçlarından yine 13 yıl 10 ay 15 gün hapis talep edildi. Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu hakkında da örgüt üyesi olmak şike ve teşvik pirimi suçlarından yine 13 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

Mahkeme Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşçen, Sami Dinç, Haldun Şenman’ın tahliyesine karar verdi. Yıldırım’ın ise tahliye talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma ise 26-29 Haziran’da yapılacak.



Aziz Yıldırım için ceza istenen maçlar



- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için şike suçu.

- Gençlerbirliği-Trabzon teşvik primi verilmesi suçu.

- Eskişehir-Fenerbahçe maçında şike suçu.

- Trabzon-Bursa maçında teşvik primi verilmesi suçu.

- Eskişehir-Trabzon maçı için teşvik primi verilmesi suçu.

- Fenerbahçe -İBB Spor şike suçu.

- Karabük-Fenerbahçe şike suçu.

- Fenerbahçe- Ankaragücü şike suçu.

- Trabzon-İBB Spor teşvik pirimi verilmesi suçu.

- Sivas-Fenerbahçe maçında şike suçu.



Hangi maçlardan beraat etti?



- Manisa-Trabzon maçında teşvik pirimi verilmesini beraatını istedi

- Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şike suçundan beraatını istedi.

- Bursa-İBB Spor teşvik pirimi suçundan beraatını istedi.

- Gençlerbirliği-Trabzon teşvik pirimi verilmesi suçundan beraatını istedi

Hapsi istenen diğer isimler



Savcı, Aziz Yıldırım dahil tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi

Savcı, Futbolda Şike Davası kapsamında esas hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor. Şu ana kadar haklarında hapis cezası talep edilen isimler şunlar:

Savcı, Futbolda Şike Davası kapsamında esas hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor. Şu ana kadar haklarında hapis cezası talep edilen isimler şunlar:



- Aziz Yıldırım

- Ali Yıldırım

- Şekip Mosturoğlu

- İlhan Ekşioğlu

- Bülent Uygun

- Cemil Turan

- İbrahim Akın

- Mecnun Otyakmaz

- Korcan Çelikay

- Mehmet Yıldız



Adalı ve Havutçu'ya 4,5 yıl ceza



Beşiktaş As Başkanı Serdar Adalı'nın Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş-İBB arasında oynanan maçta şike yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı Ermertcan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu hakkında ise Beşiktaş-İBB maçında şike yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İbrahim Akın'a 4,5 yıl hapis



İBB'li futbolcu İbrahim Akın hakkında ise FB-İBB, BJK-İBB maçlarında şike yaptığı, Trabzonspor-İBB maçında ise teşvik primi aldığı gerekçeleriyle toplam 4,5 yıla kadar hapsi isteNdi. Bursasporlu futbolcu Gökçek Vederson'a Trabzonspor maçında teşvik primi almak suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Uygun'a 7,5 yıla kadar hapis istemi



Bülent Uygun'un örgüte üye olmak, 2 maçta şike ve 1 maçta teşvik yaptığı gerekçesiyle 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi istendi.



Odyakmaz'a 7,5 yıl hapis istemi



Savcı mütalaasında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın örgüte üye olmak ve Sivasspor- Fenerbahçe maçında şike yapmak suçlarından 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi istendi.