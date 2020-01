Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğa inancı tam

\"Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. Şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına can-ı yürekten inanıyoruz.\"

\"Euroleague\'de üst üste kazanılacak 2. Şampiyonluk, Avrupa\'da artık Fenerbahçe ve Türk Basketbolu\'nun yaratmış olduğu ağırlığın da temel taşları olacak.\"

Hakan TARHAN-İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kulüp dergisi Kasım sayısında bir yazı yayınladı. Yıldırım, basketbol ve futbol takımlarının durumunu değerlendirirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladı. Aziz Yıldırım hayatını kaybeden yöneticileri anarken, 10 Kasım\'da ölümünün 79\'uncu yıldönümü olacak Mustafa Kemal Atatürk\'ü özlemle andığını belirtti.

Aziz Yıldırım ilk olarak geçtiğimiz sezon büyük başarılara imza atan basketbol takımına değindi. Yıldırım, \"Her sene etki alanını arttıran ve daha geniş kitlilere hitap eden THY Euroleague\'de üst üste kazanılacak 2. şampiyonluk, Avrupa\'da artık Fenerbahçe ve Türk Basketbolu\'nun yaratmış olduğu ağırlığın da temel taşları olacak. Bu bağlamda, sezon öncesi hazırlıklarını büyük bir özveriyle tamamlayan, 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Banvit\'i yenerek üst üste 2., toplamda ise 7. kez bu anlamlı kupayı müzemize getiren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın tüm bireylerini kutluyor; her zaman yanlarında olduğumuz ve desteğimizi sunduğumuz Sayın Zeljko Obradovic ve öğrencilerine yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum.\" şeklinde yazdı.

Futbol takımının yeni bir ekip olduğunu, ve bu yüzden bazı sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken başkan Aziz Yıldırım, \"Profesyonel Futbol Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan; iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz.\" dedi. Sarı Lacivertli taraftarlara da değinen Aziz Yıldırım şöyle devam etti. \"Tartışmalı birçok hakem kararını içinde barındıran ve galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldığımız Galatasaray derbisinde, kulübünün daima yanında olan eşsiz taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Kadıköy\'de hem deplasmanda, takımımızın en güçlü yanı olan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında da takımlarını, maruz kaldıkları gürültü işkencesine rağmen bir an olsun yalnız bırakmadılar. Kendilerinden benzer desteği sezon boyunca bekliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.\"

Sezon sonu 4\'üncü yıldızı göğüslerine takacaklarına inandığını belirten başkan Aziz Yıldırım, \"zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan Takımımızın bundan sonra karşılaşacağı rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına can-ı yürekten inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de düşüncülerini yazan Aziz Yıldırım, \"Kuruluşundan bu yana içte ve dıştaki tüm düşmanlarına rağmen dimdik ayakta duran ve ilelebet de yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti gururla 94. yaşını doldurdu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu Cumhuriyet uğruna canını, kanını veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha yad ediyor, değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümünü ve tüm Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı buradan bir kez daha kutluyorum.\" sözlerini kullandı.

10 Kasım Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü ile ilgili düşünceleriyle yazısına son veren Aziz Yıldırım şu cümleleri kullandı. \"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ebediyete intikal edişinin 79. Yıldönümünü. Atamızı sadece 10 Kasımlarda değil; her gün özlemle andığımızı; O\'nun aziz hatırası eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti\'nin vazgeçilemez kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha belirtiyor, tüm taraftarlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.\"