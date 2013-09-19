Aziz Yıldırım'ın 'reddi hâkim' talebi reddedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "dernek üyeliğinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin" davanın hâkimi Dilek Gökkoyun hakkındaki 'reddi hakim' talebi aynı hakim tarafından reddedildi.

5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Dilek Gökkoyun, davalı Aziz Yıldırım'ın 'reddi hakim' talebinin 'reddine' tek sayfalık gerekçe gösterdi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince reddi hakim talebinde bulunulduğuna değinen hakim Gökkoyun, davacı tarafın talep için belirttiği sebeplerin geçerli olmadığını kaydetti. Aziz Yıldırım hakkında 'görevli hakime hakaret' davasının kendisine ve Fenerbahçe eski asbaşkanı ve yüksek divan kurulu üyesi Recep Özcan'a karşı kullandığı sözler sebebiyle açıldığını belirten Hakim Gökkoyun, hakaret sözlerinin, kendisinin hakimliğini yaptığı 'Dernek üyeliğinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin dava'dan sonra meydana geldiğini ifade etti.



Hakimlere karşı aykırı sözler



Gökkoyun, "Kaldı ki bu yolun açılması halinde herkesin mahkeme hakimlerine hukuka aykırı sözler kullanarak, dosyanın sürüncemede kalmasına sebep olacağı ve devamlı surette hakimin değiştirilmesinin yolunu açacağı bu durumun, hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacağı göz önüne alınarak talebin reddine" cümlelerini kullandı.

Dilek Gökkoyun red talebinin incelemesi için konuyu bir üst mahkeme olan 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkemenin incelemesini yapıp kararını vermesinin ardından Yıldırım'ın 'reddi hakim' talebi karara bağlanmış olacak.



Başka hakim görevlendirilsin demişti



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Dilek Gökkoyun hakkında 'reddi hakim' talbinde bulunmuş, gerekçe olarak ise hakim Gökkoyun'un müşteki, Yıldırım'ın sanık olduğu hakkında yeni açılan 'hakaret' davasını göstermişti. Yıldırım'ın avukatı tarafından Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, "Mevcut durumda müvekkilim ile hakim Dilek Gökkoyun arasında hukuki husumet doğmuştur. Bu durum hakimin tarafsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilkesine aykırılık teşkil eder. Dava dosyasına bakmak üzere başka bir hakimin görevlendirilmesi talep ederiz" denilmişti.

Yıldırım hakkında geçtiğimiz ay, mahkeme hakimi Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski asbaşkanı ve yüksek divan kurulu üyesi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.