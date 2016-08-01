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Spor

Aziz Yıldırım'ın "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözleri tişört oldu

Emekli Tümamiral Çetin "Fethullahçılar karşılarında herkesten önce sarı lacivert bir duvar buldu" demişti

01 Ağustos 2016 14:34

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 3 Temmuz 2011 yılında başlayan şike soruşturması kapsamında 'FETÖ'yü ima ederken kullandığı “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” ifadesi tişört olarak satışa sunuldu. Emekli Tümamiral Semih Çetin’in, şike soruşturmasıyla ilgili olarak “Fethullahçılar karşılarında herkesten önce sarı lacivert bir duvar buldu” sözleri de tişört üzerinde bir duvar ile simgeleştirildi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, emekli Tümamiral Çetin’in CNN Türk ekranlarında 'FETÖ’nün karşısına ilk olarak “sarı lacivert” bir duvar çıktığını söylemesi, sosyal medyada etki yaratmıştı. 'Trend Topic' listesinde ilk sıralarda yer bulan bu konuşma, Fenerbahçe taraftarının 'direnişi'nin simgelerinden biri olarak kabul edilmişti.

İşte Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya yoğun ilgi çeken bu sözden hareketle sarı lacivertli taraftarlar için bir tişört hazırladı

 

Ne şikesi memleket elden gidiyor

 

Karakaya, lacivert zemin üzerinde sarı duvar ve başkan Yıldırım’ın “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” sözlerinin yazılı olduğu bir tişört hazırladı. Tişörtte Yıldırım’ın bu konuşmayı yaptığı tarih olan 14.02.2012 de yazıyor.

Fenerium mağazalarında satılacak ikinci tişörtte de yine Fenerbahçe’nin 'FETÖ’yle ilgili “Demedik mi?” yazan ikinci tişörtün de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

 

Sembolik ücret

 

Fenerium bu tişörtleri kâr amacı gütmeden 19.95 TL’den satışa çıkaracak. Yarın tüm Feneriumlarda yer alacak tişörtlerden onbinlerce basacak olan Fenerbahçe rekor satış bekliyor. Bu tişörtler, “Her eve lazım” sloganı ile tüm taraftarlarına ulaştırılacak.

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