"Aziz Yıldırım'ın medyadaki baskısı, dehşeti sona eriyor!"

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik protestolara yönelik olarak, "Aziz Yıldırım'ın hem taraftar üzerindeki sempatisi bitiyor hem de medyadaki baskısı, dehşeti sona eriyor!" ifadeleriyle değerlendirdi.

Hıncal Uluç'un Fotomaç'ta "Yıldırım bitiyor" başlıklı yazısı şöyle:

Yıldırım bitiyor

Maç sonu tribünler hem Aziz Yıldırım’ı hem de yönetimini protesto etti. Artık Yıldırım’a seyircinin sempatisi bitiyor! En önemlisi de protestoyu gazeteler hem yorumlarda hem de haberde yazdı! Yani medya baskısı da artık tükenmiş.

Advocaat konusunda bu kadar sert eleştirilere ben katılmıyorum. Ortada bir yanlış varsa; 1- Transfer sezonu bittikten, lig başladıktan sonra teknik direktörü getirenlerdedir. 2- Rıdvan Dilmen'in söylediği 'cebinde takımın kozu var' lafına da katılmıyorum. Bir antrenör takımın başına her an geçebilir.

Geçtikten sonra da o takımın bütün sorumluluğunu yüklenmiştir. Ama şöyle bir avansı vardır; hele ki dışardan geliyorsa hem kendi takımın kadrosunda kullanabileceği bütün adamları hem de rakiplerini tanımak için zamana ihtiyacı vardır.

DENEME YAPILIR AMA...



Hayatımda sağ bek izlemediğim Öner, İviç gelince sağ bek oldu Galatasaray'da.

Oradan da Milli Takım'a gitti. Bazen teknik adamlar, böyle denemeler yapabilir. Yani Advocaat gibi.

Adam durup dururken Advocaat olmadı!

Ben hâlâ Advocaat konusunda sabıra ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.

Ancak eleştirilere ben de katılıyorum O araştırmasını yaparken ben de eleştirimi yapacağım.

BAŞKA VAN PERSİE YOK



Van Persie'ye korner attırabilirsin.

Kafanda çeşitli sebepler olabilir. Ben onları bilmiyorum. Ama attırıyorsan eğer bunun bir sebebi olması lazım. O sebebi ben sahada görmedim. O takımdaki kaleci Volkan dahil herhangi birinin atabileceği korneri attı. Ama altıpasın içinde bir tane daha Van Persie yoktu o takımda.

Ancak burada en önemli şey Fenerbahçe seyircisinin Fenerbahçe'yi terketmiş görünmesidir.

Haftalardan beri Fenerbahçe'nin tribünleri boş! Bu hafta biraz var dedik anladık ki 14 bin tanesi doldurma...

Fenerbahçe cezalıyken stadın dışında toplanan 40 bin seyirciyi gördük biz. Stadın dışından içeri "Yalnız değilsiniz" diye bağıran seyircileri izledik biz.

Buradaki diğer bir önemli olay da bu seyirci bu kötü futbola rağmen maçın bitimine kadar her hangi bir tepki göstermedi ama maç bitince Aziz Yıldırım ve yönetimini protesto ettiler. Bundan daha da önemlisi bunu ertesi gün gazeteler yazdı (!) Yani Aziz Yıldırım'ın protesto edildiğini okudum hem yorumlarda hem de haberde!

Bu demektir ki Aziz Yıldırım'ın hem taraftar üzerindeki sempatisi bitiyor hem de medyadaki baskısı, dehşeti sona eriyor!

GALATASARAYLILAR KATILMASIN!



Bir anektod naklettiler bana, gece yayınlanan programlardan birinde anket yapmışlar izleyiciler arasında;

Aziz Yıldırım kalsın mı gitsin mi?

Kim başkan olsun? diye. İlk sonuçlar açıklanınca; Yüzde elli Aziz Yıldırım kalsın. Yüzde elli beş de Ali Koç çıkınca program yorumcularından hemen Ümit Karan müdahale etmiş, "Galatasaraylılar oylamaya katılmasın lütfen" diye (!) (Serkan korkmaz; Acaba Advocaat için de böyle düşünebilirler mi?)

HOCA DEĞİŞİMİ İNTİHAR



Fenerbahçe'de bir teknik adam daha değişikliği iyice intihar olur.

Hem de o yeni gelen teknik adamla bir 7 hafta daha kaybedersin.

Hakemi eleştirenler diyorlar ki iki taraf aleyhine de lehine de örnek veriyorlar; 13. dakikada Emenike'ye yapılan penaltıydı diyorlar. Emenike yoktu ki 13. dakikada oyunda (!) Hakem, hakem olsaydı çoktan atılmıştı Emenike. Hakem o kararının altında ezilince diğer pozisyonda düdüğünü çalamadı.

Bütün maç bu ezikliği yaşadı.

Bu kadar kötü bir hakem yönetimi hiçbir maçta yok.

Herkes hata yapar ama yanlışı düzeltmek için yanlış düdük çalmamalı hakem.

TERİM KENDİYLE TARTIŞIP AÇIKLASIN!



Bu hafta 4 büyüklerin maçlarında stoperlerin 12'si yabancıydı. Milli Takım'da ise 2 yerli çakma stoper var. Bu istatistiği tartışıp bize.

Alanyaspor'un 22 kişilik kadrosunda 15 yabancı var. Şimdi Federasyon başkanı ve Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'e bir sorum var? Alanyaspor'un Türk futboluna ne faydası var? Türk gencine ne faydası var? Bize ne faydası var? Alanyaspor, Fenerbahçe ile berabere kalsa ne olacak. Hadi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarda bir takım yabancılara tahammül gösteriyoruz. Ama 14 yabancı! Bu Alanyaspor'un 15 nereden geliyor? Alanya halkından... Ya da Alanyalı işadamlarından yani yine benim halkımdan geliyor. Elalemin sokak çocuğu düzeyindeki yabancılarını bütün Anadolu'ya yaymanın ne alemi var. Sahada 11 yabancı, 4 yabancı da tribünde var. Futbol federasyonu ve Milli Takım Direktörü buna izin veriyor. Sonra milli takıma yedeklerden takım kuruyor çünkü asiller yabancı. O milli takımlar direktörü, Türkiye Futbol Direktörüne, "Yahu ne biçim karar alıyorsunuz, benim burda canım çıkıyor!" demiyor. Yani aynı adam beyninin sağı ile konuşamıyor! Bu manzarayı tartışamıyor.



İşin ilginç yanı bu manzarayı Türk medyası da tartışmıyor. Alanya-Fenerbahçe maçından sonra herkes Fenerbahçe'yi konuştu. Alanyaspor ile gözümüzün önüne geldi işte. Alanya, Antalya ilimizin bir ilçesi. Oradan 15 yabancıya maaş çıkıyorsa niye kuruyoruz bu takımı? Hiç olmazsa yerel takımlarda, 3 tane Alanya kökenli futbolcu oynatmalı ki çevrede oturan futbolcular heveslensin. 'Ben de oraya gelebilirim' diye çalışsın. Advocaat'ın, Terim'in parasını konuşuyoruz da Alanya'da 15 yabancıya kimsenin sesi çıkmıyor. Üçüncü sınıf futbolcuları alıyorlar. Menajerlerle yöneticilerin ilişkileri korkunç! Geçtiğimiz hafta 4 büyüklerin maçlarnıda oynayan 16 stoperden 12'si yabancıydı... Milli Takım'da kim oynuyor? Çakma stoperler; Hakan Balta ile Mehmet Topal. Biri sol bek diğeri ön libero! Bu istatistiği Türkiye Futbol Direktörü(!) Fatih Terim, Milli Takım Teknik direktörü Terim (!) ile tartışıp çıkan sonucu da bize bildirir mi?

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