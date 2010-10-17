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Spor

AZİZ YILDIRIM'IN KIZI EVLENDİ İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2010 01:17

-AZİZ YILDIRIM'IN KIZI EVLENDİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım evlendi. Four Seanons Bosphorus'ta gerçekleştirilen düğün töreninde, Gülşah Yıldırım hayatını Murat Gordi ile birleştirdi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, şahitlikleri Cengiz Yalçın, Mehmet Gamgam, İbrahim Canatan ve Göksel Gümüşdağ yaptı. Basının alınmadığı düğüne, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 650 davetliğinin katıldığı bildirildi.

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