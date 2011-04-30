-''AZİZ YILDIRIM'IN HEYKELİ DİKİLSİN'' İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı. Divan başkanlığına verilen bir öneride, mevcut başkan ve yönetimin başarılı çalışmaları nedeniyle heykelinin dikilmesi istendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yüksel Günay başkanlığında yapılan toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Fenerbahçe bayan basketbol ve erkek voleybol takımlarının 2010-2011 sezonunda elde ettikleri lig şampiyonluklarının kupaları, toplantı salonunda sergilendi. Kulübün 2011 yılının ocak, şubat ve mart aylarını içeren faaliyetlerini değerlendiren başkan vekili Nihat Özdemir, camianın, ligin ikinci yarısında 9 puan geriden gelerek liderliği alan futbol takımının şampiyonluğuna inancının tam olduğunu ifade etti. Özdemir, ''Profesyonel futbol takımımız ligin ikinci yarısına 9 puan geride başladı. İyi bir kamp dönemi, sıkı bir çalışma, şampiyonluk arzusu ve heyecanı içinde birbirine kenetlenmiş teknik heyet ve futbolcular, puan farkını kapatarak lig liderliğini aldı. Her hafta heyecanla ve başarılarımızla geçen ligde önümüzdeki 4 hafta da tüm maçlarımızı kazanarak şampiyonluk kupasını müzemize getireceğimize, sporcu, teknik heyet, yöneticilerimiz ve camiamızın inancı tamdır'' diye konuştu. Diğer branşlarda elde edilen başarılardan da söz eden Özdemir, UEFA kriterleri doğrultusunda futbol faaliyet gelir ve giderlerinin sportif anonim şirket bünyesine dahil edileceğini, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek mali genel kurulla birlikte, Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin yeniden yapılandırma çalışmalarının fiilen başlayacağını vurguladı. Nihat Özdemir, şöyle devam etti: ''Dört yıldır uygulanmakta olan bu yıl gelinen son aşaması tüm futbol faaliyetleriyle futbol gelirleri ve giderlerinin sportif anonim şirketlerin çatısı altında toplanmasını ve diğer sportif faaliyetlerin eskiden olduğu gibi kulüp bünyesinde devam etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yapılanmayı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince yüzde 15 oranında borsada işlem gören hisse senetlerimizin arzu eden yatırımcılara paralarını ödeyerek satın almak üzere çağrı yapılmıştır. Çağrı süresince tek kişi bile hisse senedini geri getirmediği gibi İMKB'de hisse fiyatlarımız 59 liradan 90 liranın üzerine yükselmiştir. Bu durum mali piyasaların kulübümüzün ve şirketimizin mali yapısına ne kadar güven duyduğunun da ayrıca bir göstergesi olmuştur. Kulübümüz bu büyük finans operasyonunu sıfır maliyetle gerçekleştirmiştir. Gelecek hafta yapılacak genel kurulumuzu müteakiben Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin yeni yapılandırma çalışmaları fiilen başlamış olacaktır.'' -HEYKELİ DİKİLSİN- Divan başkanlığına verilen bir öneride, mevcut başkan ve yönetimin başarılı çalışmaları nedeniyle heykelinin dikilmesi istendi. Divan başkanı Yüksel Günay, oylamanın ardından, bu konuyu tavsiye kararı olarak yönetim kuruluna iletileceğini açıkladı. Bu arada, bir üye de Ataşehir'de yapımı süren spor salonuna Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesi teklifini divan başkanlığına iletirken, konuyla ilgili söz alan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, kompleksin kulübün kaynaklarıyla yapılmadığını, Ülker Grubu ile anlaşmaları bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Kulübün kaynaklarıyla yapılmayan bir şey için beraber oturup, şirketler veya kurumlarla bazı anlaşmalar yapıyorsunuz. Bu anlaşmaların içinde her şey yazılı. Biz tabi ki konmasını isteriz. Stada Şükrü Saracoğlu ismini koyduk, salona Atatürk'ün ismini koymak iyi olabilir ama daha büyük yerlere konmasını hepimiz saygıyla karşılar ve isteriz. Kurumsal yapı içinde anlaşmalar yapılmıştır, Fenerbahçe Kulübü bir lira cebinden para harcamadan böyle bir salona sahip olmaktadır. Ama bu tavsiye kararıdır, düşünür, istenir. İlla olacak, edecek diye kavga etmenin anlamı yok. Kendimiz kulübün paralarıyla yaptığımız gün burada alınacak kararı Fenerbahçe yönetimleri uygular. Burada ticari bir konu vardır. Olayı fazla uzatmanın da anlamı yoktur. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara gidebilir bu. Bunun dışında bir şey söylemek yanlış olur. Ben de isterdim, hepinizden çok isteriz yönetim olarak, ama kurallar vardır.''