Aziz Yıldırım'ın gözaltı kararı kaldırıldı

T24 - Şike soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede anjiyo olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bugün taburcu olamayacağı açıklandı. Bunun üzerine savcılık gözaltı kararını kaldırdı.



İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Zerrin Yiğit, anjiyo olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın tedavisiyle ilgili açıklama yaptı.



Tedavinin devam ettiğini söyleyen Yiğit, ''Burada kendisinin tam ne kadar kalacağını önceden söylemek mümkün değil. Aniden bir şey olursa, bu sefer biz zor durumda kalırız. Şimdilik iyi gözüküyor'' dedi.



Yiğit, Aziz Yıldırım'ın durumunun kötü olmadığını ifade ederek, ''Kendisini biraz daha gözlem altında tutacağız. Bugün taburcu olmayacak. Şu anda ilaç tedavisi devam ediyor. Yani balon ve baypas gibi bir şey yapılmayacak. Bugün taburcu olmayacak'' diye konuştu.



Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Özbağı ve Mithat Yenigün de hastaneye gelerek, Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.



Savcılık da 4 günlük gözaltı süresi dolduğu ve sağlık durumu nedeniyle Aziz Yıldırım'ın gözaltı kararını kaldırdı.



Şike soruşturmasında gözaltına alınanlardan 7’si önceki gün tutuklanmıştı. Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehir Teknik Direktörü Bülent Uygun ile futbolcular Emmanuel Emenike ve Sezer Öztürk’ün aralarında bulunduğu 25 zanlı da adliyeye sevk edildi.







