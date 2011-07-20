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Aziz Yıldırım'ın eşi Metris'e ziyarete gitti

Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı eşi Gonca Yıldırım ziyaret etti.

Aziz Yıldırımın eşi ilk kez görüntülendi

Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Gaziantepspor Kulübü eski Başkanı Celal Doğan ziyaret etti. Yıldırım'a kitap getiren Doğan, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için geldiğini söyleyen Doğan, "Gayet moralli, gayet sağlıklı gördüm. Kendisi de cezaevi koşullarını çok iyi tespit etmiş. Ne yapılması gerektiğini cezaevinde iyi tespit etmiş. Kitap okuduğunu, dinlendiğini söyledi. Şunu da açıkça söyledi, şu cümle çok enteresan onun açısından, insan en çok sevdiği ve aşık olduğu bir işten cezaevine girebilmek. Umarım çok kısa sürede özgürlüğüne, sağlığına kavuşur" diye konuştu. Yıldırım'ı revirde ziyaret ettiğini söyleyen Doğan, Yıldırım'a, içinde Alamut Kalesi, Halide Edip de bulunan 5-6 kitap getirdiğini de kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'yu da eşi Neslihan Havutçu ziyaret etti.


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