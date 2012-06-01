Aziz Yıldırım'ın doktoru: Aziz Yıldırım'ın ölüm riski bulunuyor

Şike davasının 19. duruşması bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görülüyor. Davada Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, “Pankreas iltihabı değerleri yüksek olan kişi hastanede olmalı. Bu ölümcül bir hastalık. Yüzde 20 ölüm riski bulunuyor” dedi.



Futbolda şike iddialarına ilişkin 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 19'uncu duruşması başladı.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisine devam edilen Aziz Yıldırım getirilmedi. Duruşmaya, Olgun Peker ve İlhan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kulübün Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, kulübün muhasebe müdürü Tamer Yelkovan ile Serkan Acar'ın aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Davada Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan tanık olarak dinlenildi. Üroloji uzmanı olduğunu belirten doktor Erkan, "Pankreas iltihabı nedeniyle hastaneye yattı. Pankreas değerleri yüksek şu an. İç kulaktan ya da beyinden kaynaklanan denge sorunu var" dedi.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede, "Cezaevinde yaşamını devam ettirebilir mi Aziz Yıldırım? Ölüm riski ne kadar?" diye sorması üzerine doktor Erkan, "Pankreas iltihabı değerleri yüksek olan kişi hastanede olmalı. Bu ölümcül bir hastalık zaten. Hastane dışında kalmaması gerekir. Ölüm riski altındadır. Aziz Yıldırım'ın cezaevinde, pazartesiden cumaya kadar yüzde 20 ölüm riski bulunmaktadır" diye cevap verdi.



Fenerbahçe müdahil oldu



Duruşmada, Fenerbahçe Kulübü avukatları, müdahillik talebinde bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, dosyada yer alan ''tape''lerin ses kayıtlarının da kendilerine verilmesini istedi.

Yıldırım'ın avukatlarından Şeref Dede, dava konusuyla ilgisi olmayan ses kayıtlarını istemediklerini, sadece davaya ilişkin ses kayıtlarının kendilerine verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, müdahillik talebini kabul etti.

Heyet, ses kayıtlarının verilmesine ilişkin talebin ise özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek kayıtların bulunması ve ses kayıtlarının ''tape''lerle birebir uymaması nedeniyle oy birliğiyle reddine karar verdi.

Öte yandan, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.