Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Fenerbahçe'nin sadece 9 puan alması, tribünlerde yükselen "Aziz Yıldırım istifa" sesleri yükselmesine neden oldu. NTVSpor yazarı Mert Aydın da, Aziz Yıldırım'ın görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

Spor yazarlarının 1-1'lik Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik yorumları şöyle:

Mert Aydın: Aziz Yıldırım'ın bir an önce gitmesi gerekiyor. Miadını doldurdu. Çünkü yeni yönetimin bir an önce gelip planlamayı yapması gerekiyor

Erman Toroğlu: Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, Fenerbahçe seyircisi yıllardır işkence görüyor. O sebepten veya bu sebepten. Onun için de Fenerbahçe'ye bir Mandeli lazım. Çıkar mı? Çok zor. Çünkü Fenerbahçe Kulubü'nde sistem Mandelaların çıkışına karşı korulmuş.

Uğur Meleke: Kadıköy'de harika bir havada pazar öğleden sonra 4 eğlencesi daha fazla katılım almalı. Aziz Yıldırım bir şeyleri yanlış yapıyor ki, öğleden sonra 4'te bile stat dolmuyor.

Emre Bol: Fenerbahçe milli arayı en kötü geçiren takım oldu. Advocaat, takımla beraber olup, oyuncularını tanıyacağına, sistem kuracağına, bir hafta ülkesine gidip tatil yaptı.

Gürcan Bilgiç: Puan kaybından daha kötüsü, tribünlerin boşluğu ve seyircinin kaybedilmesidir aslında. Böyle bir havada, mükemmel bir saatte taraftarı maça gelmiyor. İki hafta önce ezeli rakibi ise, seyirci rekoru kırıyordu. Vahim olan ve üzüntü duyulması gereken budur.

Gürkan Kubilay: Rakibin son 8 dakika 10 kişi kalması bile, bitik Aatıf ve Van Persie'li takıma hırs vermiyordu. Sonuç mu; yönetimin hataları ile taraftara yazık oluyor.