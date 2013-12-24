Aziz Yıldırım'ın avukatı: Dilekçe doğru, içerik yanlış

'Futbolda şike' davası kapsamında hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası temyiz edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, bugün Yargıtay'a sundukları ek dilekçeyle, "adil yargılanmanın sağlanması hususunda benzer soruşturmalara gösterilen hassasiyetin kendilerinden esirgenmemesi" talebinde bulunduklarını belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın avukatları olarak bugün Yargıtay'a bir ek dilekçe sunduklarını aktararak, bu dilekçeyle ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını bildirdi.

Yargıtay'a ek dilekçe sundukları yolundaki haberlerin doğru olduğunu, fakat dilekçe içeriğine ilişkin yapılan bazı yorum ve eklemeler nedeniyle kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmenin zorunlu hale geldiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Söz konusu ek dilekçemizde, adil yargılanma hakkının sağlanması hususunda diğer ve soruşturma usul ve esasları açısından birebir benzer soruşturmalara gösterilen hassasiyetin tarafımızdan esirgenmemesi, bugün itibarı ile halen incelemesi Yargıtay 5. Dairesi'nde sürmekte olan dosyamızın özellikle karar tarihi ve kararın ne olacağı yönündeki beyan ve kasıtlı bilgilendirmelere cevaz verilmeyerek, özellikle Anayasaya aykırılık iddia ve taleplerimizin bulunduğu dosyamızın bir an evvel karara çıkarılması yolunda algı yaratılmasına izin verilmemesi, noksan ikmali sonucu İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tamamlanan eksikliklerin tarafımıza tebliğ edilmeden ve savunma hakkımız kullandırılmadan karar verilmesi cihetine gidilmemesi hususları yer almaktadır. Bunun dışında dilekçemizde yer aldığı iddia edilen hususlar, gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaya, "Kaldı ki gerek elde ediliş şekilleri ve gerekse içerik olarak dosyada bulunan delillerin hukuka aykırılığı ve gerekse bu delillere dayanılarak karar verilmesinin hukuk ve adalet ile örtüşmemesi yolundaki taleplerimiz yeni olmayıp, kovuşturmanın her aşamasında defalarca dile getirilmiş haklı ve meşru taleplerimizdir" ifadelerini kullandı.