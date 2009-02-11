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Spor

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt geldi

11 Şubat 2009 02:00



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, düzenlediği basın toplantısında, kendisine karşı kurulan gruba iletişim hizmeti vermekle suçladığı Saydam PR firması, Aziz Yıldırım’ı karalama gibi bir niyetle hareket etmediklerini ve "belden aşağı" vurmalarının mümkün olmadığını bildirdi

Saydam PR Genel Müdürü Ozan Özkan, birçok kurum ve kişiye iletişim danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirterek, "İDA, İCCO, Global Conpact gibi ulusal ve uluslararası sektörel sivil toplum örgütlerinin üyesi olan, gerek kurumsal vatandaşlık, gerekse etik kodlar çerçevesinde sürekli denetlenen şirketimizin, sayın başkanın çizdiği çerçevedeki bir yaklaşım içinde bulunması mevzubahis olamaz. Bizim, Fenebahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı karalama gibi bir niyetle hareket ettiğimiz doğru değildir. Bizim, herhangi bir çalışmada, ifade edildiği gibi belden aşağı vurmamız da mümkün değildir" dedi.

Saydam PR şirketinin, kendisine başvuran birçok kurum ve kuruluş gibi Fenerbahçe Kulübü başkanlığı yarışı konusunda bir gruba danışmanlık hizmeti vermesinin de en doğal, demokratik ve ticari hakkı olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Yürütülen iletişim stratejilerinin hiçbir aşamasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı’nın bizim tarafımızdan karalanması söz konusu olamaz. Bu çerçevede, sayın Yıldırım’ın ifadelerinde atıfta bulunduğu ’Ne idüğü belirsiz dergi’ ve söz konusu çirkin haberle, yürütülen iletişim çalışmalarının uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur.

Bu vesileyle Yıldırım’a, yaşadığı bu tatsız olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sorumluların en kısa zamanda yasalar önünde işledikleri suçun hesabını vermesini temenni ederiz."

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