Aziz Yıldırım'ın 11 yıllık Fenerbahçe macerası



1998'de sadece 1 oy farkla Fenerbahçe Kulübü başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım, 11 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturuyor.



Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün 102 yıllık tarihinde, Şükrü Saracoğlu ve Faruk Ilgaz'ın ardından en uzun süre görevde kalan 3. başkan oldu.





Fenerbahçe Kulübü'nde hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, 11 yılı aşkın bir süredir başkanlık koltuğunda oturuyor.



İlk kez 15 Şubat 1998 tarihindeki olağan genel kurulda sadece 1 oy farkla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Yıldırım, 11 yılı aşkın süredir yaptığı başkanlığa yeniden aday oldu.



Aziz Yıldırım, 15 Şubat 1998'de yapılan genel kurulda, diğer başkan adayı Vefa Küçük'ü 1 oyla geçerek, Fenerbahçe'nin 36. başkanı olarak seçilmişti.



SEÇİLİRSE EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN 2. BAŞKAN OLACAK

Aziz Yıldırım, 11 yılı aşkın süre başkanlık yaparak, sarı-lacivertli kulübün tarihinde en uzun süre görevde kalan 3. başkan oldu.



Fenerbahçe tarihinde en fazla başkanlık yapan 16,5 yıl ile Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 12 yıl başkanlık yaptı.



Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 16 Mart 1934 ile 15 Ekim 1950 yılları arasında aralıksız 16,5 yıl başkanlık görevini sürdürdü.



Faruk Ilgaz ise 20 Mart 1966-24 Şubat 1974, 4 Temmuz 1976-10 Şubat 1980 ve 14 Aralık 1983-18 Mart 1984 olmak üzere yaklaşık 12 yıl kulüp başkanlığı görevinde bulundu.



Aziz Yıldırım da 15 Şubat 1998'den beri 11 yılı aşkın süredir Fenerbahçe Kulübü başkanlığını sürdürüyor. Yıldırım, kongrede bir kez daha seçilir ve 3 yıllık görev süresini doldurursa 14 yılı aşkın bir süre kulüp başkanlığı yapmış olacak ve Fenerbahçe tarihinde en uzun süre başkanlık yapan 2. kişi olacak.



BAŞKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ

Fenerbahçe Kulübü'nün 102 yıllık tarihinde başkanlık yapanlar ve görev yaptıkları dönem şöyle:



1. Ziya Songülen (1907-1908)

2. Ayetullah Bey (1908-1909)

3. Tevfik Haccar Taşçı (1909-1910)

4. Hakkı Saffet Tarı (1910)

5. Galip Kulaksızoğlu (1910-1911)

6. Osman Fuat Efendi (1911-12)

7. Hamit Hüsnü Kayacan (1912-1914)

8. Hulusi Bey (1914-1915)

9. Sabri Toprak (1915-1916, 1923-1924)

10. Nazım Bey (1916-1918)

11. Nuri Sekizinci (1918-1919)

12. Ömer Faruk Efendi (1920-1923)

13. Nasuhi Baydar (1924-1925)

14. Ali Naci Karacan (1926-1927)

15. Muvaffak Menemencioğlu (1928-1932)

16. Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-1933)

17. Hayri Celal Atamer (1933-1934)

18. Şükrü Saracoğlu (1934-1950)

19. Ali Muhiddin Hacıbekir (1950-1952)

20. Osman Kavrakoğlu (1952-1953, 1954-1955)

21. Bedii Yazıcı (1953-1954)

22. Zeki Rıza Sporel (1955-1958)

23. Agah Erozan (1958-1960)

24. Medeni Berk (1960)

25. Hasan Kamil Sporel (1960-1961)

26. Razi Trak (1961-1962, 1980-1981)

27. İsmet Uluğ (1962-1966)

28. Faruk Ilgaz (1966-1974, 1976-1980, 1983-1984)

29. Emin Cankurtaran (1974-1976)

30. Ali Şen (1981-1983, 1994-1998)

31. Fikret Arıcan (1984-1986)

32. Tahsin Kaya (1986-1989)

33. Metin Aşık (1989-1993)

34. Güven Sazak (1993-1994)

35. Hasan Özaydın (1994)

36. Aziz Yıldırım (1998-..)



FUTBOLDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de futbolda 4 kez şampiyonluk yaşayarak, profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçti.



Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, 2000-01, 2003-04, 2004-05 ve kulübün 100. yılı olan 2006-07 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.



Kulüp başkanlığı döneminde sırasıyla Hırvat Otto Bariç, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Brezilyalı Zico ve İspanyol Luis Aragones ile birlikte 12 ayrı teknik adamla çalışan Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli ve Zico ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk gördü.



Profesyonel Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe Futbol Takımı, Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde 3, Ali Şen, Emin Cankurtaran, İsmet Uluğ 2'şer, Agah Erozan, Kamil Sporel, Fikret Arıcan ve Metin Aşık dönemlerinde de birer kez şampiyonluk yaşadı.



Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin ligdeki dereceleri şöyle:



Sezon Sıralama

1997-98 2.

1998-99 3.

1999-00 4.

2000-01 Şampiyon

2001-02 2.

2002-03 6.

2003-04 Şampiyon

2004-05 Şampiyon

2005-06 2.

2006-07 Şampiyon

2007-08 2.



FUTBOLDA 7 KUPASI VAR

Aziz Yıldırım döneminde futbol takımı 7 kupa kazandı.



Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 4 lig şampiyonluğu, 1'er TFF Süper Kupa, Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.



Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Aziz Yıldırım ve Ali Şen de 7'şer kupa kazandı.



DÜNYA YILDIZLARINA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRDİ

Aziz Yıldırım, 11 yılı aşkın başkanlık döneminde dünyanın önde gelen futbol yıldızlarından bazılarına Fenerbahçe forması giydirdi.



Yıldırım'ın başkanlığı döneminde transfer edilen yıldız futbolcular arasında Hırvat Milan Rapaiç, Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Brezilyalı Alex de Souza, İsrailli Haim Michael Revivo, Ganalı Stephen Appiah, Fransız Nicolas Anelka, Sırp Mateja Kezman ve Brezilyalı Roberto Carlos yer alıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Fenerbahçe, 5'i Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde olmak üzere 6 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.



Şampiyonlar Ligi'nde 1996-97 sezonunda Ali Şen'in başkanlığı döneminde 7 puanla grup üçüncüsü olan sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 2004-05 sezonunda 9 puanla grup üçüncüsü, 2001-02 sezonunda puansız ve 2005-06 sezonunda ise 4 puanla grup sonuncusu olmuştu. Fenerbahçe, 2007-08 sezonunda Aziz Yıldırım'ın 10. yılında, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanla grup sonuncusu oldu.



ERKEK BASKETBOL TAKIMI 16 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLDU

Aziz Yıldırım, döneminde erkek basketbol takımı da 16 yıl aradan sonra şampiyon oldu.



Ülker ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından 2006-07 yılında Fenerbahçe Ülker olarak mücadele eden sarı-lacivertliler, play-off final serisinde Efes Pilsen'e 4-0 üstünlük kurarak, 16 yıl aradan sonra ligdeki 2. şampiyonluğuna ulaştı.



Fenerbahçe Ülker, 10 Ekim 2007'de 23. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Efes Pilsen'i 79-77 yenerek, 13 yıl aradan sonra 4. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.



Fenerbahçe Ülker, geçen sezon da ligde şampiyon olarak, ilk kez üst üste şampiyonluk yaşadı.



BAYAN BASKETBOL TAKIMI ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, bugüne kadar kazandığı 22 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde elde ederek, Yıldırım döneminde adeta altın çağını yaşıyor.



Bayanlar Basketbol Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1998-99 sezonunda kazanan Fenerbahçeli bayanlar, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında toplam 7 lig şampiyonluğu yaşadı.



Türkiye Kupası'nda da ilk şampiyonluğunu 1998-99 sezonunda kazanan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2004-2005, 2005-06, 2006-07, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında olmak üzere kupayı 9 kez müzelerine götürerek, 6 kupası bulunan ezeli rakibi Galatasaray'ı geçip, bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.



Fenerbahçeli bayanlar, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2004-05 ve 2006-07 olmak üzere 6 kez Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı.



VOLEYBOLDA ERKEK VE BAYANLAR ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe'nin erkek ve bayan voleybol takımları da tarihlerinde ilk kez Aziz Yıldırım döneminde lig şampiyonluğu yaşadı.



Erkek takımı, 2007-08 sezonunda hem lig, hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu ilk kez kazanırken, ''Fenerbahçe Acıbadem'' adını alan bayan takımı da bu sezon tarihinde ilk kez lig şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



Aziz Yıldırım döneminde diğer amatör branşlarda da sarı-lacivertli takımlar ve sporcular, elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkati çekti.



FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADI'NIN KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkati çekti.



Ali Şen döneminde başlanan Samandıra Tesisleri, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı. Aziz Yıldırım, ayrıca Dereağzı Tesisleri'ni de yeniledi.



Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek ''Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi'' olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı.



Kulübün Ankara Gölbaşı İncek mevkiinde inşa ettirdiği konaklama ve sosyal tesislerin temeli 13 Nisan 2008'de atıldı ve bugün açılışı yapılacak. 2008 yılında yapımına başlanan ve 7 dönüm arazi üzerine kurulan Sapanca Kırkpınar Tesisleri, göl kıyısında yer alıyor. Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nun yapımına da Ataşehir'de başlandı.



SPORTİF A.Ş., FENERİUM, TARAFTAR KART VE FENERCELL

Fenerbahçe Sportif A.Ş., 20 Şubat 2004 tarihinden itibaren İMKB'de işlem görüyor.



Forbes Türkiye tarafından hazırlanan ''Türkiye'nin 100 Büyük Şirketi'' listesinde 61. sırada yer alan Fenerbahçe Sportif A.Ş.'nin piyasa değeri, 1 milyar 62 milyon TL olarak gösterildi.



10 Haziran 1998 tarihinde Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kurulan daha sonra adı ''Fenerium'' olarak resmileştirilen kulübün lisanlı ürünlerinin satıldığı mağazalar da kulübe gelir sağlıyor.



''100. yılda 100.000 kart'' projesi ile 2006 yılında başlanan Fenerbahçe Taraftar Kart'ın, 170 bine yaklaştığı bildirildi.



Kulübe gelir getirecek bir diğer proje olan Fenercell projesi de 23 Şubat 2009 tarihinde hizmete girdi.



Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olduğunu açıkladığı toplantıda yapılan açıklamaya göre de 1997-2008 arasında kulübün faal üye sayısının 6 bin 388'den 16 bin 108'e, lisanslı sporcu sayısının 491'den 1800'e, bütçe 21 milyon 470 bin dolardan 231 milyon 540 bin dolara, stat geliri 3 milyon 237 bin dolardan 54 milyon 710 bin dolara, forma reklam geliri 683 bin dolardan 3 milyon 700 bin dolara, yayın geliri 13 milyon 541 bin dolardan 19 milyon 879 bin dolara, reklam geliri 1 milyon 896 bin dolardan 19 milyon 38 bin dolara, amatör şube geliri 220 bin dolardan 32 milyon 828 bin dolara çıktı. Daha önce olmayan isim hakkı gelirinin 2008'de 6 milyon 704 bin dolar, amatör şube sponsorluk gelirinin ise 20 milyon 105 bin dolar olduğu açıklandı.