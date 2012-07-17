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Spor

Aziz Yıldırım 1 yıl sonra yuvasında

Yönetim kurulu toplantısına katılan olan Başkan Yıldırım, özel arabasıyla stadın altından giriş yaptı

17 Temmuz 2012 21:36

 

Fenerbahçe'de bir yıllık aradan sonra Başkan Aziz Yıldırım yönetim kurulu toplantısına katıldı. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda şu sıralarda gerçekleştirilen toplantıda 2 Temmuz'da tahliye edilen Aziz Yıldırım ve Asbaşkan İlhan Ekşioğlu da hazır bulunuyor.
 
3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan futbolda şike soruşturması kapsamında bir yıl Metris Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliyesine karar verilen Aziz Yıldırım ve Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, 378 gün aradan sonra kulüp binasına gitti.
 
Yönetim kurulu toplantısına katılan olan Başkan Yıldırım, özel arabasıyla stadın altından giriş yaptı. Yönetimin tam kadro katıldığı toplantı öncesi Yıldırım, kulüp personeli tarafından çiceklerle karşılandı.
 
Saracoğlu'ndaki toplantıya eski yöneticiler Ali Koç ve Nihat Özdemir ile başta Büyük Şenol olmak üzere bazı eski futbolcular da katıldı ve Yıldırım ile hasret giderdi.
 

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