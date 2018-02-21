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Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek

Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu Hatay'da

21 Şubat 2018 18:44

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Mahmut Uslu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PYD mensuplarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Biz bunu hepimiz canıgönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur" dedi.

Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Hatay'a Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışını yapmak amacıyla geldiklerini söyledi.

Okulun faaliyete girdiğini ve 18 öğrencinin olduğunu aktaran Yıldırım "İnşallah 18 öğrenci mevcudiyeti 300'lere çıkar ve daha ileri yıllarda yeni okullar yapılarak engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın gelişimini sağlarız" diye konuştu.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na da destek vererek, şunları kaydetti:

"Biz bunu hepimiz canıgönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyoruz, hem ailelerine hem de ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter."

Lütfü Savaş da Aziz Yıldırım'a hem ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin kendilerini onurlandırdığını aktaran Savaş, "Birçok insan sanki Hatay'da savaş varmış gibi algılayıp buraya gelmek istemiyor, ziyaretlerini iptal etmeye gayret ediyor. Ama şu var ki 7 yıla yakındır Suriye'de iç savaş var, Hatay'da hiçbir kargaşa olmamıştır. İnşallah bundan sonra da Hatay halkı bu kargaşa ortamına müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Savaş'a Fenerbahçe forması hediye etti. Savaş da Yıldırım'a kadın basketbol takımı ile Hatayspor forması verdi.

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