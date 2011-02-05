-AZİZ YILDIRIM'DAN VEFA MANİSA (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak Manisaspor-Fenerbahçe maçı için Manisa'da bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 28 Ağustos 2010 tarihinde vefat eden Manisa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Kurşun'un Çatal-1 mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretine Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı, Manisa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Malik Biber ve dernek yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ahmet Kurşun'un kabri başında dua eden Aziz Yıldırım, mezara çiçek serpiştirirken, Ahmet Kurşun'un eşi İmren ve çocukları Savaşan ile Nihan Kurşun'a sabır dileklerini iletti. Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından kalp krizi geçiren Ahmet Kurşun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakım servisindeki müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.