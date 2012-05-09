Aziz Yıldırım'dan Terim'e sürpriz davet!

Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cezası nedeniyle şampiyonluk maçını nerede izleyeceği tartışma konusu olan Fatih Terim'e dev derbiyi locasında izlemesini teklif etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yılıdırm, derbide cezalı olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e, maçı kendi locasından izleme davetinde bulundu.

Aziz Yıldırım, 3 maçlık cezası nedeniyle Kadıköy'deki maçı henüz nereden izleyeceği netleşmeyen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e kardeşi Ali Yıldırım aracılığıyla büyük bir jest yaptı.