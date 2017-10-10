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Spor

Aziz Yıldırım'dan sıkıyönetim

Mayıs seçimi için kolları şimdiden sıvadı İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un 2018 Mayıs ayındaki seçim için adaylığını resmen açıklamasının ardından kolları sıvadığı öğrenildi

10 Ekim 2017 14:51

Mayıs seçimi için kolları şimdiden sıvadı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın, Ali Koç\'un 2018 Mayıs ayındaki seçim için adaylığını resmen açıklamasının ardından kolları sıvadığı öğrenildi.
Yıldırım\'ın, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetime alacağı isimlerle şimdiden temasa geçtiği, önümüzdeki sezonun transfer planının bile hazır olduğu öğrenildi.
Başkan\'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım\'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy\'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım\'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.
Aziz Yıldırım\'ın özellikle lider Galatasaray\'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.
Mayıs seçimine en güçlü şekilde katılmayı hesaplayan Yıldırım, futbol takımının da başarılı olması için çaba gösteriyor. 
 

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