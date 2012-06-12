Aziz Yıldırım'dan Savcı Berk talebi

‘Etik kurulu üyelerinin davada tanık olarak dinlenilmesini ‘ talep eden Şike davasının tutuklu sanığı Fenerbahçe Spor Kulübün Başkanı Aziz Yıldırım, şike soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Mehmet Berk’in de duruşmalara çağrılmasını istedi.

‘Savcı Berk duruşmaya katılsın’ talebi

Yıldırım dün avukatları aracılığıyla 10 sayfalık dilekçe vererek ‘kovuşturmanın genişletilmesi’ talebinde bulundu. ‘Şike sahaya yansımamıştır’ yönünde karar veren Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyelerinin mahkemeye çağrılarak dinlenilmesini ve duruşma savcısı Ufuk Ermertcan’ın mütalaasında şike ve teşvik ile suçladığı 9 maçın da duruşmada izlenilmesini talep eden Yıldırım ilginç bir talepte daha bulundu. Yıldırım, şike soruşturmasını yürüten ve kendisi hakkında ‘örgüt kurmak’ suçlamasıyla dava açan özel yetkili savcı Mehmet Berk’in de duruşmaya çağrılmasını istedi.

Gerekçe: Yargılamaya katkı yapar

Yıldırım’ın avukatları bu taleplerini, Ceza Muhakemesi Kanunun(CMK) 189. maddesinde yer alan ‘Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler.’ Hükmüne dayandırdı. Savcı Berk’i duruşma salonunda görmek isteyen Yıldırım’ın gerekçesi ise, ‘Yargılamaya yapacağa muhtemel katkılar’ olarak belirtildi.

Sivas ve Gençlerbirliği takımı duruşmada dinlenilsin

Öte yandan mahkemeye birçok sanık tarafından kovuşturmanın genişletilmesi talebi ulaştı. Mahkemeye taleplerini ulaştıran sanıkların dinlenilmesini talep ettiği tanık sayısının 200’ü aştığı belirtti. Fenerbahçe, Sivasspor ve Gençlerbirliği takımları oyuncularının tamamını tanık olarak dinlenilmesi istedi.