-AZİZ YILDIRIM'DAN ''ŞAMPİYONLUK'' VAADİ İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının Avrupa kupalarına erken vedasının camiayı ve kendilerini üzdüğünü belirterek, ''Bu sezon ligimizi şampiyon olarak tamamlayarak, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın beklentisi ve hedefi içinde olduğumuzu belirtmek isterim''dedi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin eylül sayısında yer alan yazısında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100 yılı aşkın tarihi ve temsil ettiği değerler adına, bulunduğu her yarışta her zaman zirveyi hedeflediğini kaydetti. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Bu inançla başladığımız sezonun henüz başında futbolda bazı hedeflerimizden uzaklaşmış olmanın üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Futbol takımımızda şanlı formamızı taşıyan her sporcumuzdan en tabii beklentimiz ülkemizin yanı sıra Avrupa sahnesinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve zirveyi zorlayan bir ekip olmasıdır. Bu bağlamda, takımımızın Avrupa'ya erken vedası tüm camiamızı ve bizleri üzmüştür.'' ''Bu sezon ligimizi şampiyon olarak tamamlayarak, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın beklentisi ve hedefi içinde olduğumuzu belirtmek isterim'' diyen Yıldırım, kulübün, sağladığı maddi olanakların yanı sıra prestiji nedeniyle de Şampiyonlar Ligi'ni amaçladığını ifade ederek, ''Fenerbahçe Spor Kulübü camiası ve büyüklüğü ile Şampiyonlar Ligi'ne yaraşmaktadır'' görüşünü aktardı. -''DÖNÜŞÜM, DEĞİŞİM VE GELİŞİM...''- Futbol takımının herkesin görebileceği ölçüde büyük bir dönüşüm, değişim ve gelişim yaşadığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bu tür dönemlerde bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması doğaldır. Önemli olan sorunların tespiti ve en kısa zamanda çözümlenmesi ve hedeflerden ödün verilmeden yola devam edilmesidir. Bugün sıkıntı olarak karşımıza çıkan noktaların, profesyonel yaklaşımlarla kısa sürede çözüleceğine, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu değişim sürecinin neticesinde kalıcı başarılara ulaşacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ancak başarı bu süreçte de taraftarımızın takımımıza vereceği içten destekle olacaktır. Taraftarımızın desteği olmadan hedeflediğimiz başarılara ulaşmamız imkansızdır. Bu değişim sürecinde her Fenerbahçeli üzerine düşeni yapacak ve kulübüne, takımına sahip çıkacaktır.'' -AYKUT KOCAMAN'A DESTEK- Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takıma katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek, ''Bu sezon hem sportif direktör hem de teknik sorumlumuz olarak görev yapan sayın Aykut Kocaman'ın kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına olan inancımı yinelemek istiyorum'' dedi. -BASINA TEPKİ- Aziz Yıldırım, dergideki yazısında medyaya da tepki gösterdi. ''Sahada verilen mücadeleyi, takımımızda yaşanan büyük değişimi görmezden gelerek, yarattıkları spekülasyonlar üzerinden gazetecilik yapanların da iletişim çağında bir dönüşüm yaşaması zaruridir'' diyen Yıldırım, ''Teknolojik altyapının gelişmişliğine ve iletişim çağının getirdiklerine ayak uydurmayan zihniyetin, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönlendirdiği yıllar uzun süre önce tarih olmuştur'' diye devam etti. Yöneticiler, teknik heyetler ve sporcuların zaman zaman hatalar yapabileceğini kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Haber verme, doğruyu duyurma misyonu gereği medyanın bu yanlışları kamuoyuyla paylaşma ve eleştirme hakkı kuşkusuz var. Ancak karar mekanizması olma hevesiyle art niyetli ve asılsız haberler yapanların, spor medyasına olan inancın zedelenmesine neden olduğu da açıktır. Medya, yaşanan olaylarda kulüpler adına kendisini karar verme mekanizması olarak görmekten vazgeçmelidir. Hataları eleştirmek ile yönetimleri istifa ettirmeye, teknik heyetleri, sporcuları kovdurmaya çalışmak arasında ciddi bir fark vardır. Basının bu yönde yaklaşımları camialara karşı saygısızlıktır. En büyük dileğimiz spor medyasının da yıkıcı değil yapıcı olabildiği günleri en kısa zamanda görebilmektir.''