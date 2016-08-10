Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e "Futbolun başına geç" teklifi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbolun başına bir isim arıyor. İtalyan sportif direktör Giuliano Terraneo’da hayal kırıklığı yaşayan Yıldırım, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen’e teklif götürdü. Dilmen bu teklifi geri çevirince konu kapandı.

Aziz Yıldırım yeniden bu pozisyon için çalışmalara başladı ve öncelikli olarak Rıdvan Dilmen’le görüştü. Dilmen’le Yıldırım uzun süredir konuşmuyordu.

Sözcü'de yer alana habere göre, Rıdvan Dilmen’in geçirdiği operasyon nedeniyle hastanede ziyaretine giden Fenerbahçe Başkanı, Dilmen’le buzları eritirken, ikili arasında samimi görüşmeler yaşandı. Başkan, Dilmen’e, “Futbol şubesinin patronu ol” teklifinde bulundu.

Uzun yıllar sarı lacivertli formayı sırtında taşıyan ‘Şeytan’ lakaplı eski futbolcu, Aziz Yıldırım’ın bu teklifine teşekkür etti, sağlık sorunları nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Yıldırım bir kez daha sordu, Dilmen yine ‘olmaz’ deyince görüşme sona erdi.

Emre Belözoğlu ile görüşüldü

Aziz Yıldırım ayrıca Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım’ın düğününde bir araya geldi. Yıldırım, Rıdvan Dilmen’e götürdüğü teklifin aynısını bu kez Belözoğlu’na sundu. Emre Belözoğlu teklife sıcak baktı, düşünmek istediğini iletti.

Halen Medipol Başakşehir’de forma giyen yıldız futbolcu zamanlamada hata yapmak istemiyor. Bilindiği üzere Fenerbançe şu süreçte mali yönden dar boğazdan geçiyor. Eğer finansal yapısını düzeltirse o zaman Emre Belözoğlu futbolun tek patronu olabilir.