T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e "Futbolun başına geç" teklifi!

Dilmen’le Yıldırım uzun süredir konuşmuyordu

10 Ağustos 2016 14:55

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbolun başına bir isim arıyor. İtalyan sportif direktör Giuliano Terraneo’da hayal kırıklığı yaşayan Yıldırım, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen’e teklif götürdü.  Dilmen bu teklifi geri çevirince konu kapandı.

Aziz Yıldırım yeniden bu pozisyon için çalışmalara başladı ve öncelikli olarak Rıdvan Dilmen’le görüştü. Dilmen’le Yıldırım uzun süredir konuşmuyordu.

Sözcü'de yer alana habere göre, Rıdvan Dilmen’in geçirdiği operasyon nedeniyle hastanede ziyaretine giden Fenerbahçe Başkanı, Dilmen’le buzları eritirken, ikili arasında samimi görüşmeler yaşandı. Başkan, Dilmen’e, “Futbol şubesinin patronu ol” teklifinde bulundu.

Uzun yıllar sarı lacivertli formayı sırtında taşıyan ‘Şeytan’ lakaplı eski futbolcu, Aziz Yıldırım’ın bu teklifine teşekkür etti, sağlık sorunları nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Yıldırım bir kez daha sordu, Dilmen yine ‘olmaz’ deyince görüşme sona erdi.

 

Emre Belözoğlu ile görüşüldü

 

Aziz Yıldırım ayrıca Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım’ın düğününde bir araya geldi. Yıldırım, Rıdvan Dilmen’e götürdüğü teklifin aynısını bu kez Belözoğlu’na sundu. Emre Belözoğlu teklife sıcak baktı, düşünmek istediğini iletti.

Halen Medipol Başakşehir’de forma giyen yıldız futbolcu zamanlamada hata yapmak istemiyor. Bilindiği üzere Fenerbançe şu süreçte mali yönden dar boğazdan geçiyor. Eğer finansal yapısını düzeltirse o zaman Emre Belözoğlu futbolun tek patronu olabilir.

ETİKETLER

Aziz YıldırımRıdvan DilmenFenerbahçeEmre Belözoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24