Aziz Yıldırım'dan 'reddi hakim' talebi

Mahkemeye sunulan dilekçede hakim ile Yıldırım arasında hukuki husumet doğduğu belirtilerek, “Dava esasında iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması ret sebepleri arasında sayılmıştır" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Dilek Gökkoyun hakkında ‘reddi hakim’ talbinde bulundu. Hakkında yöneticilik görevine ihtiyati tedbir kararı alan, ardından olağanüstü kongreye gidilmesi koşuluyla tedbir kararını kaldıran hakim Gökkoyun’un kendi davasına bakmaması için ‘reddi hakim’ talebinde bulunan Yıldırım, mahkemeye 3 sayfalık dilekçe sundu.

Hakim uzlaşmak istemedi

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bulunan 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığı ile reddi hakim talebini içeren 3 sayfalık dilekçesini sunan Yıldırım, hakkında ‘Görevli hakime basın yayın yoluyla hakaret ve iftira’ suçlaması ile dava açıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında da hakim Dilek Gökkoyun’un, Aziz Yıldırım’ın suçlamaya konu 27 Temmuz tarihli basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle Yıldırım’la uzlaşmak istemediğine dair Basın Savcılığı’na dilekçe sunduğu ifade edildi.

Hakim tarafsız olamaz

Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol tarafından sunulan reddi hakim talepli dilekçede, “Mevcut durumda müvekkilim ile hakim Dilek Gökkoyun arasında hukuki husumet doğmuştur. Bu durum hakimin tarafsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilkesine aykırılık teşkil eder" denildi.

Avukat Erol reddi hakim taleplerine gerekçe olarak, “Dava esasında iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması ret sebepleri arasında sayılmıştır. Bu ilke gereğince hakimin reddi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur" dedi. Dilekçenin sonuç bölümünde ise reddi hakim talebinin kabulü ve dava dosyasına bakmak üzere başka bir hakimin görevlendirilmesi talep edildi.

Hakime hakeretten de dava açılmıştı

'Dernek Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine ilişkin dava'yı yürüten hakim Gökkoyun, 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davayı karara bağlayacak. Öte yandan Yıldırım hakkında geçtiğimiz günlerde mahkeme hakimi Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski asbaşkanı ve yüksek divan kurulu üyesi Recep Özcan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.