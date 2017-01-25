Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici ve Sosa açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 10 numara pozisyonu için adı geçen Mehmet Ekici ve Sosa hakkında açıklamalarda bulundu. Sosa defterinin kapandığını belirten Yıldırım, Mehmet Ekici'yi ise övdü.

Habertürk'ten Meliç Müldür'ün haberine göre Yıldırım öncelikle Ekici’nin tavrını övdü. "Dik durdu, sözünün arkasında durdu" dedi. Transferi için ise "Biz 2 milyon Euro teklif ettik, bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Sosa yem atıyor, o defter kapandı"

Yıldırım, "Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık” yanıtını verdi.

"Sosa terör nedeniyle Beşiktaş’tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?" diye de sordum. Bu kez yanıtı, "Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye’de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle” oldu.

Seçeneklerin Ekici ve Sosa ile sınırlı olamadığı, özellikle Arjantin, Brezilya, Kolombiya’dan, Güney Amerika’da da alternatifler bulunduğu bildirildi.

Ekstra bir oyuncu daha gelebilir

Başkan Yıldırım "Peki kimi alacaksınız?" sorusuna “Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir” cevabını verdi.

Mehmet Ekici’de bir türlü mutlu sona ulaşamayan Kanarya’nın kurmayları Güney Amerika turunda İnternacional’de oynayan Anderson ile büyük oranda anlaştı.

Sambacı’yı cepte tutan Sarı-Lacivertliler, transferi bitirmek için ise Ekici konusunda Trabzon’dan gelecek son haberi bekliyor.

Bordo-Mavililer’in, oyuncunun sene sonunda bedava ayrılmasına müsaade etmeyeceğini düşünen F.Bahçe, son ana kadar beklemeyi planlıyor.

Gurbetçi oyuncu için umudunu hala koruyan Sarı-Lacivertliler’in takip ettiği bir diğer isim ise Al-Ahli’li Everton Ribeiro...

Son güne kadar bu isimlerde olumlu bir gelişme olmazsa Anderson, Fenerbahçe formasını giyecek.

"Fener, Hernanes için masada"

En önemli gündem maddesi 10 numara transferi olan F.Bahçe için İtalya’dan önemli bir iddia geldi.

Çizme basınından gazeteci Tancredi Palmeri’nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Juventuslu Hernanes için Siyah-Beyazlı kulüple masaya oturdu.

Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken durumun bir iki gün içerisinde netleşeceği ifade edildi.