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Spor

Aziz Yıldırım'dan Katar'a formalı destek

"Doha ile dayanışma içinde ve desteklerini dile getirdiler”

09 Temmuz 2017 22:38

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin fotoğrafının basıldığı Fenerbahçe formasını giyen Aziz Yıldırım, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi'yle birlikte poz verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Katar Emiri Temim bin Hamal El-Sani’nin isminin ve portresinin yer aldığı sarı renkli yeni sezon formasını giydi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’nin fotoğrafının basıldığı Fenerbahçe formasını giyen Yıldırım, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi’yle birlikte poz verdi.

Bu fotoğraf, büyükelçiliğin Twitter hesabından, “Katar Büyükelçisi ve Fenerbahçe Başkanı, #Tmim_almagd logosu taşıyan giysiyle. Doha ile dayanışma içinde ve desteklerini dile getirdiler” mesajıyla paylaşıldı.

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