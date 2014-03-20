Aziz Yıldırım'dan İlker Başbuğ'a davet

Fenerbahçe’de Anıtkabir’e yapılacak ziyarete büyük bir ilgi var. Sadece Trakya dernekleri 20 otobüs ile bu yürüyüşe katılacak.

Sarı lacivertlilerde hazırlıklar sürerken Anıtkabir ziyaretinin çok özel bir de konuğu olacak. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ.

Ahmet Ercanlar'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Bodrum’da olan Başbuğ’u bizzat Başkan Aziz Yıldırım arayarak Anıtkabir’e davet etti. Başbuğ’un ne yanıt verdiği ise şu anda bilinmiyor. Yanıtı Başkan Aziz Yıldırım’da gizli...

Eski Genelkurmay Başkanı bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı. Sarı lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım cezaevindeyken Başbuğ’u ziyaret etmişti ve bu ziyaret büyük ses getirmişti.

23 Mart Pazar günü saat 14:00'da

Fenerbahçe dernekleri ve taraftarları tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyon pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek 23 Mart Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.