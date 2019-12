Aziz Yıldırım'dan Hüseyin Göcek'e: Ben de hakem şike yapmıştır derim

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın hakem Hüseyin Göçek’i tehdit ettiği iddiası ve olası bir cezayı engellemeye nasıl çalıştığı dinleme kayıtlarında yer aldığı iddia edildi. Yıldırım'ın Göcek'e "Ben de hakem şike yapmıştır derim" sözleri kayıtlarda yer aldı.



Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdür Kerem Altan'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon 16 nisan günü oynanan ve 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Gaziantepspor karşılaşması sırasında TFF yetkililerinin kendi aralarındaki konuşmaları, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın devre arasında koridorlarda Fenerbahçe yöneticisi Murat Özaydınlı ile birlikte maçın hakemi Hüseyin Göçek’i tehdit etmesi ve sonrasında da Aziz Yıldırım’ın bu hareketinden dolayı PFDK ve Tahkim Kurulu tarafından alacağı cezayı engelleme girişimleri polis kayıtlarına yansıdı...





16:04:2011 saat 19:58 (Karşılaşmanın devre arası)

Murat Özaydınlı ve Alaeddin Yıldırım arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Abi 3 tane penaltı vermedi o....ç... ya

M.Ö: A....ı s....k şimdi başkanla o....ç....ben gördüğümü çalarım diyor... A... k... ben

A.Y: Öyle mi diyor gördüğümü mü çalıyorum a... k... oğlu görmüyorsun lan... Bu şeyin adamı ha şeyin adamı anladın... Bizim şey var ya bizim Davut onun en iyi adamı ha, en iyi adamı lan terbiyesiz





16.04.2011 saat 20:21 (Karşılaşma devam ediyor)

Levent Kızıl ve Sinan Engin arasındaki telefon konuşması;

L.K: Yakacak a... k... i.... bizi ya

S.E: Yaktı zaten, yandınız ama dua edin de maçı kazansın Fenerbahçe

L.K: Herif arıyor a... k... açmıyorum bu telefonu bilmiyor, Mahmut’un kapat... herkes kapatmış



16.04.2011 saat 20:41 (Karşılaşma devam ediyor)

Levent Kızıl ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

L.K: Yandık a.. k.... var ya

M.K: Böyle bir o...ç... hakem olur mu ya

L.K: Golü de vermedi bizi s... için a... k..., yandık yandı ve yattık... hiç bitti s.... bizi vallahi ben hiç... inşallah, telefonu da kapattım 5 kere aramış a... k..., Mahmut da kapattı abi insallah bari yensin de hafif s... yenerse



6.04.2011 saat 21.14 (Karşılaşma sonrası)

Levent Kızıl ve Ömer isimli şahsın arasındaki telefon konuşması;

L.K: Hakem... Fener’i mahvetti Hüseyin Göçek... Vallahi billahi inanamazsın ödüm koptu gol olmayacak Aziz bey öldürürdü bizi



16.04.2011 saat 22:41 (Karşılaşma sonrası)

Aziz Yıldırım’ın Mümtaz Karakaya’ya bıraktığı sesli mesaj;

A.Y: Alo Mümtaz bey, Aziz Yıldırım beni ara... Oğuz Sarvan’ın istifa etmesi lazım bunu pazartesi günü konuşacağım ben başlayacağım konuşmaya anlatmaya kamuoyuna bu böyle olmaz Kuddusi arkadan bu öbür hafta da bir başkası onun için konuşmamız lazım telefonunu aç iyi akşamlar diliyorum...



16.04.2011 saat 22:46 (Karşılaşma sonrası)

Aziz Yıldırım ve Tamer Yelkovan arasındaki telefon konuşmasında, oynanan maçtan ve hakem hatalarından bahsettikleri, Aziz Yıldırım’ın devre arasında hakemle konuştuğunu belirterek hakeme hata yaptığını kabul etmesi için baskı yaptığından bahsettiği ve “... bana 21 gün ceza gelir yine” dediği tespit edilmiştir.





17.04.2011 saat: 13:05 (Karşılaşmadan bir gün sonra)

Maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Oğuz Sarvan arasındaki telefon konuşması;

H.G: ... devre arası biraz olaylar oldu maçtan sonra bir problem yoktu, devre arası işte sayın Aziz Yıldırım ile Murat Özaydınlı tünelin içinde bizi karşıladı... Murat Özaydınlı ‘sen ne yapmaya çalışıyorsun penaltıları niye vermiyorsun düzgün maç yönetsene’ dedi ondan sonra Aziz Yıldırım 2 metre arkasında duruyordu o da ‘pozisyonları akşam seyret penaltı değilse ben şerefsizim eğer penaltıysa halkın önünde sen şerefsiz olduğunu söyleyeceksin’ dedi...





17.04.2011 saat 14:08 Aziz Yıldırım ve Levent Kızıl arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Ben yarın geliyorum yarın geleceğim Oğuz Sarvan istifa edecek... Bak Oğuz Sarvan istifa etmezse ben çarşamba günü basın toplantısı yapacağım...







18.04.2011 saat 13:59 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasındaki telefon konuşması;

Aziz Yıldırım federasyona gideceğini belirterek: “Bu hakemlerle ilgili bir konuşayım tamam mı bir şeyler yapayım...”







19.04.2011 saat 09:09 Aziz Yıldırım ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Bak bana ceza meza ayağı yapıyorlar yani bak duman ederim haberleri olsun ha... Bütün millet sahaya inecek bana madalya vermeleri lazım bana ceza veriyorlar ne cezası ulan ne demişim... Gönderiyorlar sahip çıkmıyorlar mallarına 20. dakikada hata yapıyor 21. dakikada hata yapıyor 45’te hata yapıyor... Bak söylüyorum bir tane o ceza disiplin kurulunda olursa onların bir tanesini bak yeni listede bir tanesi yer alamaz haberiniz olsun... Bir tanesine yer ayırtmam yani ve bunu pazarlık haline getiririm... O zaman köpeklerinizin başında dursunlar gelsinler...

M.K: Tamam...

A.Y: Söyle yani ha bak söylüyorum disipline de söylesinler bak ha öyle ceza meza zaten eğer bana savunma isterlerse çok ağır bir savunma yazacağım hakem şike yapmıştır diyeceğim şikenin başı da federasyon başkanı diye yazarım bak haberiniz olsun...



19.04.2011 saat 10:00 Aziz Yıldırım ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

A.Y: ..... sen benim dediğimi söyledin mi

M.K: Hepsini net bir şekilde söyledim

A.Y: ... olursa bak çok ağır bir savunma yapacağım ha savunma dediğim gibi hakem şike yapmıştır şiddet yasasına göre yalnız futbolcular ve... ve... şey olmaz bu maçta da hakem şike yapmıştır sorumlu da merkez hakem komutesi başkanıyla futbol federasyonu başkanıdır diyeceğim... o kartı bana niye verdi k... s... için mi o kart...

M.K: Hakem odasına girmiyorsunuz hakem odasını basmıyorsunuz...

A.Y: Söylerim valla duman ederim ha bak ha Türkiye birbirine girer haberleri olsun... Adam bi açar adama der ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya doğru dürüst siz halledin der ya... O zaman biz niye seçtirdik biz niye uğraştık bu kadar abi... Ha o olmuş ha Mehmet olmuş Haluk Ulusoy olmuş...



19.04.2011 saat 10:09 Şekip Mosturoğlu ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

M.K: Başkanın geldi kavga etmeye, oradaydık Lütfi geldi o arada... Başkan gene sabah sabah köpürüyor tabi aradı... He aradı beni, bana ceza verilirse dedi şöyle olur da böyle olur da... Ne yapacağız y...ı y....k gene...

Ş.M: E deseydin CAS hakemi var artık senin avukatın o seni şey yapar...

M.K: He, Mahmut’a da söyledim başkan böyle böyle söylüyor dedim o da diyor ki ne yapacağız... yani e bunda yapmazsak bize sıkıntı... yaparsa şöyle yaparım böyle yaparım diyor... Başkanla şu anda konuşursan şey, köpürüyor şöyle yaparım asarım keserim s..... oyarım

Ş.M: Başkanla konuşurum ben

M.K: Başkanı bi ikna et bi de Mahmut’la konuş da...







19.04.2011 saat 12:09 Mahmut Özgener ve Şekip Mosturoğlu arasındaki telefon konuşması;

M.Ö: Hakkınızı yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok ama sen yaparsın bir savunma gene

Ş.M: Çok büyük bir şey olmasın lan bari

M.Ö: Dün bana diyor benim akreditasyon kartım her yere girebilirim her yere girebilirsin de her şeyi söyleyebilir misin...



21.04.2011 saat 11:43 Aziz Yıldırım, Mahmut Özgener ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

M.K: Mahmut bey bir şey söyleyecek bir dakika

M.Ö: Hakem de ne kötü maç yönetti be başkanım ya... ya iki tane kritik faul çaldı inanılacak iş değil... bir tek bize kızma (gülüyor) ondan söylüyorum... Bi ara buluşmamız lazım... Hukukçularla bir şeyler konuştum bu genel kurulla ilgili... Genel kurul tarihi ile ilgili... Onunla ilgili bir yönlendirme yap...

A.Y: Tamam işten uzak konuşalım oldu mu?

M.Ö: Murat abi bir şey istemiş onu hallettim

A.Y: Tamam sağol



21:04.2011 saat 14:53 Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç arasındaki telefon konuşması;

S.D: Ben şeyleri gönderiyorum şimdi savunmaları

Ş.M: Gönder

S.D: Sevk ettiyse başkan bizi düdükler

Ş.M: İstiyorsan başkanın cd'sini seyret bi...



21.04.2011 saat 15:02 Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç arasındeki telefon konuşması;

S.D: Abi bu cddekini bi seyretsene başkan 3 ay falan alır abi... Rapordakinin çok üstünde gibi gözüküyor... Küfür ediyor başkan deli gibi bağırıyor falan burada... Bunu versek başkan şeye öbür sezona kadar ceza alır yani... Hiç ben bunu şey yapmıyorum karıştırmıyorum abi...

Ş.M: Tamam okey tamam...



21.04.2011 saat 17:44 Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç arasındaki telefon konuşması;

Ş.M: Sami büroda buluşalım sana söyleyeceğim bir şey var...

S.D: Ben ofise geçiyorum Emre de zaten ofise geçiyor

Ş.M: Güliz’i ara... Tahkim Güliz’i... Eğer başkan ceza çıkarsa bugün olağanüstü toplantı yapacağız yarına... Ama Güliz’e de söyle Adnan’a söylesin ki adamlar yani dağılmasınlar hani Ankara’ya falan gitmesinler... Bu ihtimali bilsin yani... Başkan bizzat gelecek onu da söyle



21.04.2011 saat 18:22 Şekip Mosturoğlu ve Deniz Tolga Aytöre arasındaki telefon konuşması;

Ş.M: Bugün disiplinden ceza çıkarsa yarın olağanüstü toplantı isteyeceğim tahkimden de... Ona göre tertibat alsın yani...Başkan gelecek yani...

T.A: Tamam okey



21.04.2011 saat 20:24 Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu arasındaki telefon konuşması;

Ş.M: 45 gün vermişler size... Biz itiraz ediyoruz yarına değil de cumartesi yapabiliriz diyorlarmış... Yarına yaptırmaya çalışacağız başkanım

A.Y: Yarın yapacağız aynen tamam mı



21.04.2011 saat 20:33 Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Bize kapama yapacaklarmış sonra vazgeçmişler

Ş.M: He s..... bu ceza böyle bir ceza var mı başkanım ya... Murat abiye demiş ki Mahmut bundan sevk edilir mi demiş... Böyle bir laftan sevk olur mu demiş

A.Y: Şekip gel de bi tahkimi de konuşalım neredesin şu an...



21.04.2011 saat 22:34 Şekip Mosturoğlu ve Deniz Tolga Aytöre arasındaki telefon konuşması;

Şekip Mosturoğlu Aziz Yıldırım ile görüştüğünü belirterek: “Bak sana yemin ediyorum dedi anam avradım olsun ki dedi eğer Reşat, Adnan madnan kalırsa dedi dedi anam avradım olsun dedi bak bu kadar söylüyorum..”

T.A: Adnan dedi ki yarın dedi konuşalım mı ya bana bi uğrar mısın dedi bak aramızda kalsın neyi konuşacağız dedim bak Fenerbahçe başkanı oraya gelirse dedim o 45 günü kaldırmak bilmem ne için indirmek için gelmez dedim... Hayır yani birilerinin a.... s.... için geliyor dedim yani her şeyden önce orda patronun son kararını kimin vereceğini göstermek için geliyor dedim... Nasıl tırsmış ama var ya...

Ş.M: Ben bizimkinin gizlilik kararını... Ben bugün anlatırım dedim ki başkanım yani buradan sıfır olmaz... Diyor ki sıfır olacak diyor... Yedi medi çıkacaksa diyor hiç gitmem diyor...

T.A: Ama sıfır şey çıkmaz orada bi eylem var ya aslında en ağırı o biliyor musun... Soyunma odasından kimsenin duymadığı temsilcinin yazdığı... Ulan ben demiş bir haftadır sahaya ineceğim demiş artı bütün seyirciyi de indireceğim demiş



22.04.2011 saat 09:35 Mahmut Özgener ve Şekip Mosturoğlu arasındaki telefon konuşması;

Ş.M: Kaçta geleyim sana?

M.Ö: Ya ben 4 uçağıyla gideceğim... 5'ten sonra tamam başkan gelecek mi?

Ş.M: Gelecek abi gelecek de nasıl olacak bilmiyorum tamamen ceza kalksın diyor yani insin bile demiyor

M.Ö: Dediklerine bakmıyor ondan sonra niye ceza alıyorum diyor... Şekip be sen onu ikna et bence gelmesin

Ş.M: Da biraz ağır vermişler ya 21 giibi falan verselerdi işte...



22.04.2011 saat 11:18 Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Dedim söyle ona o adamı varmış Mehmet diye onu dedim halletsin söylesin yanii olumlu oy kullansın... Dedim ters birşeyler çıkarsa yani bak duman edeceğim onu söyle dedim bak şimdi benim yanımda tekrar et ona dedim... Lan dedim 45 gün bana ceza, adam mı vurdum..

Ş.M: Şey dedi ya bu ceza nasıl kalkar dedi yani, ya 7 güne iner ya 15 güne iner ama kalkmaz dedi abi dedim başkan kalkmasını istiyor sana göre kalkar...

A.Y: 1 haftaya insin saygı göstereyim yoksa göstermem yani bak haberi olsun



22.04.2011 saat 12:28 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasındaki telefon konuşması;

A.Y: Akşam 5 buçukta giidiyorum şeye tahkime sözlü savunmaya... Bir haftaya indireceğim ya da gider sahanın içine girerim öyle otururur atabiliyorlarsa güçleri atsın... Ne lan böyle bizim seçtiğimiz adamlar bize ceza veriyor



22.04.2011 saat 15:27 Şekip Mosturoğlu ve Mümtaz Karakaya arasındaki telefon konuşması;

Ş.M: Federasyona geliyoruz biz

M.K: Ne yapacaksınız kavga var mı?

Ş.M: Valla yumuşatamazsam çıkartacak gibi

M.K: Göksel de konuşacaktı gitti bugün de ne yaptı bilmi.... Haklı başkan bari 21 güne falan düşürseler de... Hatta orada daha vahim bir şey var.

Ş.M: Ne vardı kapama mı?

M.K: He..



22.04.2011 saat 15:29 Şekip Mosturoğlu ve Deniz Tolga Aytöre arasındaki telefon konuşması;

T.A: Bizim topçuyla görüştün mü? Mahoyla?



Ş.M: Özgener

T.A: Hıhı

Ş.M: 15 dakikada bir arıyor

T.A: Öbür ki de beni arıyor ben de gitmedim... E ne istiyor peki?

Ş.M: İşte gitmesin sert konuşmasın... Yapacak bir şey yoktu tekerrür... O da çok ağır konuşmuş zaten seyircisiz olacaktı ondan kurtulmuş, dediim seyircisiz olamazdı kapatma olurdu olsa olsa, kapatmayı da verseydin gider İzmir’de oynardık ne olacak...

T.A: Aynen öyle, beni Mehmet Yaya da (TFF Tahkim Kurulu üyesi) 15 dakikada bir arıyor, bakalım ne olacak çok heyecanlıyım

Ş.M: Sen Mehmet Yaya’ya güvenme bence

T.A: Güvenmiyorum, bakacağız abi

Ş.M: Suat’ı (Suat Sarı-Tahkim Kurulu üyesi) ne yapalım?

T.A: Konuşacağım ben şimdi erken gidiyorum zaten



22.04.2011 saat 16:58 Şekip Mosturoğlu ve Aykut Kocaman arasındaki telefon konuşması;

Şekip Mosturoğlu’nun arka plandaki x şahısa; “Aydın desen ameliyat olmuş o gelmiyor 6 kiişi geliyorlar 3-3 gibi gözüküyor ama bence Mahmut şeyi manupule etmiştir 5-6 defa şey Adnan şeyi aramış Tolga’yı görüşelim mi diye” dediği, daha sonra da Bucaspor takımının kadrosunu Aykut Kocaman’a ilettiği tespit edilmiştir.



23.04.2011 saat 15:40 Şekip Mosturoğlu ve Deniz Tolga Aytöre arasındaki telefon konuşması;

T.A: Şey bir şey söyleyecektiim de sana bu TSliler bizim şeyleri dinletebilir mi?

Ş.M: Evet

T.A: Yapma ya ben öyle bir şey duydum da, doğru olmama imkanı var mı diye soruyorum

Ş.M: Onlar değil ama başka bir şey yapılabilir... Senle, senle benim aramdaki konuşmada birşey yok ki

T.A: İyi seninki gitti mi?

Ş.M: Bilmiyorum ki şu anda Bolu’da

T.A: Biliyorum inşallah şey yapmaz

Ş.M: Ya gideceğim diyordu inşallah gitmez vallahi

T.A: Böyle bi salaklık yapmaz herhalde yani

Ş.M: Gitsin de maça gitmesin



23.04.2011 saat 18:36 (Tahkim Kurulu’nun olağanüstü toplanmasından bir gün sonra)

Sadri Şener ve Lütfü Arıboğan arasındaki telefon konuşması;

S.Ş: Bu tahkimin kararı Trabzon’a tabi ben fren yapamıyorum gücümü geçi...Orası Şekip’in şeyi olmuş oyuncağı olmuş artık daha bir madde daha öteye gidersek başka şeyler diyeceğiz bu sefer... Bunları almak sizin yetkiniz değil mi peki görevden...

L.A: Tahkim’in yediği boktan dolayı afedersin...



28.04.2011 saat 18:57 Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç arasındaki telefon konuşması;

S.D: Suat bey katılmamıştı ya toplantıya... Burcu herhalde Adnan beşe şey falan demiiş Sami gelmeden önce Suat beyin katılmayacağını biliyordu gibi bi laf etmiş herhalde... Hani Tolga abi de sen Burcu ile onun muhabbetinii mi yaptın diye soruyor da

Ş.M: Ameliyat

S.D: Ha o gün mü ameliyattaydı ben ameliyat olduğunu hatırlıyorum da hee okey anladım, anladım

Ş.M: Konuşmayalım

S.D: Kamuoyu herhalde böyle bir şey demişler dedikodu





(NOT: Suat Sarı Tahkim Kurulu’nun o toplantısına katılmadı)